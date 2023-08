El control de las cifras de covid-19 ya no es exhaustivo, el final de la emergencia sanitaria se decretó por la OMS en mayo, por eso se complica establecer datos de incidencia fiables, ya que no todo el mundo que tiene síntomas se somete a un test. En la primera semana de agosto la red de Atención Primaria de Balears ha detectado 889 casos activos, el dato no está desagregado por islas. Ahora mismo la covid-19 es una infección respiratoria común y no hay circuitos en Primaria ni es obligatoria la mascarilla.