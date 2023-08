Menorca cerró el pasado mes de julio con registros sin precedentes en el tráfico de jets privados. Nunca antes el aeropuerto insular había gestionado en un solo mes el movimiento de tantas aeronaves de la llamada aviación ejecutiva, un buen indicador de que la Isla continúa ganando enteros como destino vacacional y residencial para los más adinerados. Según los datos oficiales facilitados por AENA, por las pistas aeroportuarias han rodado en julio –se suman operaciones de despegue y aterrizaje– 458 de este tipo de aeronaves, lo que arroja una media de llegadas llamativa: algo más de siete jets tomaron tierra cada día, por encima de medio centenar a la semana.

Parece que el particular boom de la aviación privada que Menorca está viviendo tras la pandemia no ha tocado techo. Las cifras de operaciones –en este caso el gestor aeroportuario no ofrece el balance de pasajeros– del pasado mes de julio representan un incremento del 6,2 por ciento en relación al mismo mes del año pasado, que marcaba hasta ahora los registros récord. Son 27 movimientos más que hace un año en el primer mes de una temporada alta en que este diario ha venido informando de algunas llegadas sonadas, entre las que destaca la de parte de la familia real de Catar a bordo de un portentoso jet de la aerolínea estatal Qatar Executive.

La evolución que este tipo de tráfico aéreo exclusivo ha experimentado en los últimos años es muy destacable. Tomando como referencia los meses de julio hay que subrayar que ese balance de 458 movimiento de aeronaves registrado en 2023 supone un incremento del 106,3 por ciento en comparación con las cifras del mismo mes del año 2019. Han hecho falta solamente cuatro años para que se haya más que doblado el paso de jets privados por el Aeropuerto de Menorca, que progresivamente ha ido incrementando el número de empresas que se dedican a dar servicio a este tipo de pasajeros que no comparte ni filtros de seguridad, ni mostradores de facturación, ni puertas de embarque con el común de los usuarios de la terminal menorquina.

En el acumulado de enero a julio de este año el movimiento de aeronaves privadas supera por primera vez los 1.300, 90 más que en el mismo periodo del año pasado, un aumento del 7,4 por ciento, y prácticamente el doble que en el año previo a la pandemia, que parece haber tenido un efecto llamada, con el posicionamiento de la Isla como destino refugio frente a otros destinos más masificados y con menos valores medioambientales.

Tras ese aumento de la llegada de viajeros de muy alto poder adquisitivo, ya sea con aparatos alquilados o de su propiedad, hay multitud de factores: el aumento de la presencia de inversores de alto standing en el mercado inmobiliario menorquín, el incremento de la oferta de establecimientos de alojamiento de alta calidad, la entrada de la Isla en el mapa artístico internacional, su alta gastronomía cada vez más apreciada, entre otros, han conformado el caldo de cultivo perfecto para la proliferación del segmento de lujo.