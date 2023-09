Con las dos piernas rotas y sin disponer de ambulancia para ir de Ciutadella a Maó para hacer las sesiones de curas en el Hospital Mateu Orfila. Esta es la situación en la que se encuentra J.M.M, hombre que, el pasado viernes 9 de junio, sufrió un trágico accidente al impactar su cuerpo contra las farolas de la avenida que hay en la carretera que une Ciutadella y Cala en Blanes al tratar de esquivar un coche que se le cruzó, chocar contra el bordillo y perder el control de su motocicleta.

La «odisea» que atravesó para recibir asistencia sanitaria no tiene fin y ahora da a conocer que le han retirado la ambulancia para ir a las curas. «Me dijeron que yo ya podía deambular con ayuda de las muletas», explica sorprendido, y añade que «sigo en tratamiento con medicación que no me permite conducir y, además, tampoco puedo deambular por la calle por el dolor que tengo en ambas piernas».

También tiene que desplazarse para realizar las rehabilitaciones y critica que hay días en qué el personal duda si tendrá «hueco» para atenderle. «Toda esta situación me mantiene en un estado de nervios que no es sano», reconoce, y advierte que «empezaré a denunciar todas las malas praxis que han hecho conmigo».