El alumnado de Formación Profesional de Menorca empezará sus clases este viernes, uniéndose al resto de ciclos que comenzaron el pasado dia 11 de septiembre, y dando inicio a un curso que estará marcado por el proceso extraordinario de estabilización de interinos que la Conselleria ha llevado a cabo recientemente, y que ha posibilitado que algunos docentes hayan logrado plaza de funcionario de especialidades en las cuales no tienen la titulación adecuada.

Se trata de una problemática que puede afectar a la calidad de la enseñanza que reciben los alumnos de todo el Estado, incluidos los que estudian en centros escolares de Menorca, y una situación que ha generado malestar entre los propios docentes y los equipos directivos, así como entre los sindicatos, que consideran que el proceso de estabilización por méritos no se ha hecho de la manera adecuada.

Estabilización

El proceso de estabilización de los docentes se ha realizado en el marco de una convocatoria excepcional, a partir de una normativa estatal y con el objetivo de reducir el empleo temporal en la función pública, según lo que marca la Unión Europea.

En este proceso, los docentes han podido optar a una plaza en función del cuerpo docente al que pertenecen (Primaria, Secundaria, etc.) y no a partir de su titulación. Por ello, un licenciado o graduado en Historia, que forma parte del cuerpo docente de Secundaria, ha podido optar, y quedarse en propiedad, a una plaza en el resto de especialidades de dicho cuerpo, como Catalán o Matemáticas, y un docente con la titulación de Biología ha podido acceder a cualquier especialidad de Secundaria, sin tener los conocimientos necesarios. Esto ha hecho posible que algunos docentes se hayan quedado con plazas en propiedad de especialidades que no están vinculadas con su titulación. Además, como el calendario de estabilización era previo al de oposiciones, algunos estabilizados que no contaban con la titulación adecuada han accedido a las plazas antes que los docentes que han superado las oposiciones.

Esta situación es una problemática que preocupa a los equipos directivos de los centros educativos de la Isla. En este sentido, Marga Genestar, directora del IES Josep Miquel Guàrdia de Alaior, señala que «para el proceso de estabilización se tenían que haber aplicado los mismos requisitos con los que se selecciona a los interinos, para asegurar que la persona que accede a la plaza cuenta con la formación necesaria», y añade que «cuando hay oposiciones es cierto que te puedes presentar a cualquier especialidad, pero en ese caso tienes que demostrar unos conocimientos y hacer unas pruebas que con la estabilización no se han hecho».

Joan Florit, director del Centre de la Mar de Maó, también se muestra preocupado por esta situación, que afecta especialmente a la Formación Profesional, cuyas plazas de perfil técnico no siempre son fáciles de cubrir. «Sabemos de casos en centros de las Islas en los que se ha estabilizado a gente que no tiene el perfil o la experiencia profesional necesaria y esto lo hemos denunciado», lamenta.