La peatonalización de la plaza de Es Born de Ciutadella no será una realidad a corto plazo. Así se desprende del debate que tuvo lugar en el pleno municipal de este jueves a raíz de una moción presentada por los socialistas en torno a esta cuestión, donde se evidenció el entendimiento entre PP y PSOE, y las diferencias con el PSM, que ya se vislumbraron en el pleno de mayo que paralizó el cierre inmediato de la plaza. En el pleno del jueves también quedó claro que la voluntad de todas las formaciones, desde Vox al PSM, pasando por PP, PSOE y Ciutadella Endavant, es convertir gran parte de la plaza de Es Born en zona peatonal. Donde difieren los partidos políticas son en las formas y en los plazos.

El problema que impide avanzar en la peatonalización, según lo ve el PP, PSOE y Vox, es la falta de aparcamiento, pese al más de centenar de plazas que se crearon a finales del pasado mandato con la reforma del OAR. Y la alcaldesa Juana Mari Pons Torres cree que antes de apostar por la «inminente» retirada de los coches de la plaza habrá que crear nuevas bolsas de parkings. «Tenemos que crear aparcamientos. Pero el Plan de Movilidad Sostenible aprobado en el anterior mandato no dice nada de nuevos aparcamientos, ni tampoco el Plan General de Ordenación Urbana aprobado de forma inicial crea nuevas bolsas de aparcamiento». La solución que plantea la alcaldesa para paliar esta carencia es «comprar parcelas y crear aparcamientos».

Uno de los puntos que se aprobó, por unanimidad, en el pleno del jueves fue la de iniciar antes de fin de año la elaboración de «un calendario de actuaciones que hagan posible la peatonalización». Para la concejal Sandra Moll la retirada de los coches de la plaza «requiere unas medidas complementarias que tienen que ser pensadas, ejecutadas y previstas con tiempo», y ello pasa por «ampliar las bolsas de aparcamiento, mejorar la señalización, repensar los sentidos de circulación y fomentar el uso de transportes alternativos».

Por su parte, la portavoz del PSM, Maria Jesús Bagur reprochó a los socialistas que por culpa suya «se hubiera perdido la oportunidad de tener ya una plaza sin coches», a la vez que expuso que su partido lo que quería y quiere es «a corto plazo peatonalizar Es Born; a medio plazo, redactar el proyecto de mejora y modificar la ordenanza de las terrazas; y a largo plazo ejecutar las obras de reforma de la plaza». Asimismo instó al resto de partidos a clarificar los pasos y que expongan si piensan que «hasta que no se hagan las obras de reforma de la plaza y no haya suficientes aparcamientos no habrá peatonalización de Es Born». A ello, la alcaldesa pidió a Bagur que «no haga demagogia» y le respondió que «hacer un calendario no quiere decir que la peatonalización se tenga que ejecutar a largo plazo, simplemente si creamos aparcamientos ya podremos hacer una primera fase y que sea semipeatonal, pero se tiene que estudiar todo bien», zanjó Pons.

La concejal de Ciutadella Endavant, Carla Gener, pese a apoyar la moción, la calificó de «brindis al sol» y criticó al PSOE por «escenificar el conflicto que marcó el camino que hizo que Ciutadella gobierno la derecha en lugar de la izquierda». Por su parte, la edil de Vox, Maite de Medrano, pidió «poner el cascabel al gato» antes de peatonalizar Es Born y «solucionar antes muchas cosas, ya que sino podríamos generar un grave problema de acceso al centro de Ciutadella.

La moción del PSOE aprobada en el pleno estaba compuesta por ocho puntos, de los cuales cinco obtuvieron el respaldo unánime mientras que en las otros tres el PSM se abstuvo o votó en contra. Además del calendario, la propuesta aprobada insta al equipo de gobierno a retomar a partir de octubre el proceso para conseguir la peatonalización apostando por el consenso; mejorar la señalización de los aparcamientos, elaborar un informe de movilidad al respecto; crear de forma urgente nuevas plazas de aparcamiento; planificar las medidas y actuaciones; aplicar las medidas para permitir las terrazas en la plaza, lo que supone una modificar la ordenanza municipal; y explorar lasa vías de financiación para reforma la plaza.