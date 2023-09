La consellera de Vox, Maite de Medrano, titular de Vivienda, Agenda Urbana, Innovación y Ocupación, aseguró este lunes en el pleno del Consell que su departamento ha rescatado recursos económicos, procedentes de convenios con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (al que está adscrito también Vivienda), que permitirán construir 104 pisos en Menorca. De Medrano respondía así a las críticas de inactividad de su departamento, formuladas por el conseller socialista Eduardo Robsy a través de una interpelación sobre el acceso a la vivienda. La consellera de Vox acusó a los anteriores responsables del Consell de haber «dejado pasar» esos convenios, relativos a los años 2021, 2022 y 2023, y que permiten a la institución canalizar fondos (500.000 euros anuales) al Ibavi para la creación de vivienda social.

De Medrano reprochó a la oposición que «el problema actual de la vivienda en Menorca no existía en 2015, se ha desarrollado bajo sus gobiernos», y afirmó que su conselleria también trabaja «para que no se devuelvan las llaves de tres pisos al Ibavi», repartidos entre Maó, Ciutadella y Es Mercadal, que estaban destinados a personas en situación de vulnerabilidad y debían estar equipados en el primer semestre de este año. La consellera de Vox apuntó que el gobierno anterior «no dio los pasos para que estos pisos no se perdieran».