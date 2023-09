Es una norma necesaria y positiva que supone un avance en la protección de los animales, defienden desde el Colegio Oficial de Veterinarios de las Illes Balears (Covib) en relación con la entrada en vigor de la nueva ley de bienestar animal. Aun así, se muestran críticos con la «complejidad» de la normativa, las confusiones que de ella se derivan y los problemas que puede generar al propio colectivo y a los propietarios de animales de compañía. «Desde el primer momento ha generado mucho debate y, sobre todo, inseguridad y dudas en diferentes ámbitos, especialmente en el nuestro», apunta Ramón García, presidente del Covib, que recuerda que la ley, en la primera fase de tramitación, no contaba con la participación ni voz profesional de los veterinarios.

Algunas de las dificultades con las que los veterinarios temen encontrarse a partir de hoy son, entre otras, relativas a la eutnasia. La normativa solo la justifica para evitar el sufrimiento por causas no recuperables y deja muy claro que los motivos económicos del propietario no son una excepción. «La aplicación de la ley generará problemas cuando nos encontremos con casos en los que el propietario no pueda pagar el tratamiento» y el animal esté abocado al sufrimiento, aclara García.

Otro punto conflictivo que detectan es el del posible «intrusismo» por la creación de un registro profesional del comportamiento animal. «La única figura que puede diagnosticar y prescribir un tratamiento es un titulado veterinario», defienden desde el Covib. También lamentan la coyuntura política que ha paralizado el proceso de elaboración del reglamento que desarrolla la ley y obligado a aplazar la entrada en vigor de algunos artículos.