El Consell de Menorca ha sido excluido del máximo órgano de dirección de Ports de les Illes Balears, la empresa pública del Govern que administra el puerto de Ciutadella y Fornells. La decisión se conoce días después de la polémica por la exclusión del alcalde de Maó del Consejo de Administración de Autoridad Portuaria de Balears. En el caso de este organismo estatal, sí estará presente el Consell, mientras que en Ports el representante menorquín será la alcaldesa de Ciutadella.

El Consell de Govern del pasado viernes aprobó el cese de la antigua composición del Consejo de Administración y el nombramiento de los nuevos miembros. Así cesa la exalcaldesa Joana Gomila y se nombra a la actual primer edil Juana Mari Pons. Además, deja el cargo la exdirectora insular de Ordenación Territorial del Consell, Verónica Llufriu, pero no se nombra a ningún representante del actual equipo de gobierno insular.

El diputado socialista Damià Borràs ha criticado esta decisión, a la vez que ha preguntado al conseller del Mar, el menorquín Juan Manuel Lafuente por qué sí que se ha nombrado a un concejal de Palma, cuando Ports no gestiona el puerto palmesano. Asimismo, el dirigente del PSOE ha lamentado que el presidente Vilafranca «no se haya quejado» al Govern, y ha ironizado (en referencia a que el Consell no acceda a ceder su puesto en APB a Maó), que «debe ser porque el puerto de Ciutadella y el de Fornells no tienen repercusión insular». Sobre esta cuestión, el conseller Lafuente no ha hecho ninguna mención en la contestación de la pregunta del PSOE, que estaba centrada en los cambios de Autoridad Portuaria.

El PSOE ha recordado que desde 2011 el Consell ha cedido al Ayuntamiento de Maó el puesto en APB y ha insistido en las incompatibilidades de Vilafranca como nuevo miembro de Puertos al tener una excedencia laboral en una de las empresas náuticas más grandes de Menorca. Una empresa que «gestiona más de 650 amarres, de los cuales una parte importante se tienen que volver adjudicar ya», asegura Borràs, que además ha recordado que el Consell de Mallorca sí que ha cedido a Alcúdia un sitio en el Consejo de Administración de APB.

Lafuente respondió que «la norma, que la izquierda no cambió en los últimos años, establece que los cuatro consellers insulars deben nombrar a un representante, y hemos respetado la ley y la autonomía del Consell». Asimismo, secundó «el cambio de opinión» de Vilafranca de retirar a Maó la representación, ya que entiende que el alcalde de Maó, Héctor Pons no defendía los intereses insulares. El conseller recordó que la «iniciativa más conocida de Héctor Pons en el puerto de Maó fue la ordenación de tráfico, que fue tan catastrófica que tuvieron que rectificar de forma inmediata después de una gran inversión de Autoridad Portuaria». También reprochó a la izquierda que en los últimos años hayan dejado en el olvido al puerto de Maó: «Dejaron una estación marítima con una carpa, se olvidaron de las mejoras de acceso, se olvidaron de mejorar el Fonduco, de Cala Figuera y el varadero ha salido en concurso dos veces, y las dos han resultado fallidas», zanjó Lafuente.