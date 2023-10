Los mismos vuelos, pero menos rutas. Esta es la principal conclusión de la temporada invernal que depara al Aeropuerto de Menorca a partir de noviembre. Los menorquines pierden tres destinos para viajar sin escalas durante este invierno, respecto a la temporada baja de 2022-2023, cuando se registraron todos los récords con hasta 9 rutas directas y 128 vuelos semanales.

A partir de mediados de noviembre solo se mantendrán en el aeródromo menorquín seis rutas directas. Cinco nacionales: Palma, Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia. Y solo una internacional, la de París, que además solo está garantizada hasta el 7 de enero. Se pierde, respecto al año pasado, la de Eivissa, la de Málaga y la de Londres.

La ruta pitiusa el año pasado la operaba la aerolínea balear Uep Fly, con dos frecuencias semanales, mientras que la de Málaga la ofertaba Ryanair, con también dos vuelos de ida y otros dos de vuelta. La de Londres, de momento no se comercializa, pero se está pendiente de si alguna aerolínea se acoge al concurso de comarketing convocado por el Consell para subvencionar los vuelos de Menorca con la capital británica a partir de noviembre, después de que Vueling rompiera el convenio y anunciara que no operará los dos vuelos invernales semanales, alegando que no le salía rentable. Una incertidumbre que también pesa sobre los vuelos de París, operados también por Vueling con un convenio de comarketing. Con todo, según como evolucione la situación, Menorca puede quedar sin las dos únicas rutas internacionales de invierno. De llegar a este extremo, el aeropuerto de Menorca perdería 4 rutas de las 9 que llegó a operar la temporada pasada.

Pese a esta reducción de rutas directas en invierno, se mantiene el número de vuelos semanales con unos 128, cogiendo de referencia una semana de mediados de diciembre, y a expensas de que las aerolíneas puedan introducir cambios o apuesten por reforzar su operatividad en fechas claves, como las fiestas de Navidad. El motivo de que se mantengan los vuelos con menos destinos es exclusivamente por el aumento de las frecuencias en la ruta con Palma, que pasa de 67 a 76 vuelos semanales, lo que supone que van a representar cerca del 60 por ciento las operaciones invernales en el Aeropuerto de Menorca. El resto de rutas o desaparecen o reducen frecuencias.

A continuación detallamos las seis rutas invernales del aeropuerto de Menorca y todas sus frecuencias.



Palma

Los vuelos con la capital balear aumentan de forma considerable. Pasan de los 67 semanales del invierno pasado a los 76 de este año, y eso que en marzo Air Europa abandonó la ruta interinsular. Air Nostrum oferta hasta 69 frecuencias cada semana, a razón de entre 8 y 12 diarias. Por su parte, Uep Fly mantiene un vuelo diario.

Barcelona

Tras la marcha de Ryanair, Vueling se vuelve a quedar en exclusiva con la ruta invernal con Barcelona. Suple la ausencia de competencia, aumentando los vuelos semanales. Vueling oferta 33 vuelos semanales (entre 4 y 5 diarios), cuando el invierno pasado operaba 30, a los que había que añadir los 5 de la aerolínea irlandesa.

Madrid

Air Nostrum, que es la compañía que sigue gestionado en exclusividad los vuelos con Madrid entre los meses de noviembre y abril gracias a la OSP, mantiene 14 vuelos semanales, a razón de dos frecuencias diarias.

Valencia

Air Nostum también sigue apostando por Valencia. Igual que en los últimos inviernos solo se ofrecen vuelos los fines de semana, con dos frecuencias semanales, una el viernes y otra el domingo.

Bilbao

Vueling sigue ofreciendo la ruta con Bilbao, que se recuperó el año pasado gracias también a un convenio de comarketing con la Fundación Fomento del Turismo del Consell de Menorca. Mantiene los dos vuelos semanales, de los jueves y los domingos, con un paréntesis en el mes de noviembre cuando se reducen frecuencias.

París

La ruta está en el aire. Igual que la de Londres, la opera Vueling y está sujeta a un convenio de comarketing con dinero del Consell. De momento solo se oferta hasta el 7 de enero, y solo con un vuelo semanal (por los dos del año pasado), previsto para los domingos.