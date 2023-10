Llegará, pero se ha hecho esperar. Después de más veinte días de un potente anticiclón sobre el Mediterráneo, que ha bloqueado cualquier intento de acercarse un frente frío, se confirma un cambio de tendencia en el tiempo. A partir del domingo, este anticiclón empezará a retirarse, con lo que se abre el grifo a un descenso de temperaturas y la posibilidad de lluvias.

Tendencia para la próxima semana: ➡️ Temperaturas normales a la época , salvo en las islas Canarias y Baleares que estarán por encima.

➡️ Precipitaciones generalizadas por la entrada sucesiva de frentes atlánticos 🌧️ pic.twitter.com/OnTw0TLYAq — AEMET (@AEMET_Esp) October 11, 2023

No es que hará frío de repente, no, sino que las temperaturas se normalizarán para las que deben ser por la época. Después de semanas en las que la máxima rozaba diariamente los 30 grados, a partir del domingo comenzarán a bajar. Para este día se espera que el termómetro llegue hasta los 25 grados, El viento soplará del nordeste, si bien no muy intenso, pero sí suficente para dejar entrar aire frío que refrescará el ambiente.

Evolución de las masas de aire y temperatura en altura hasta el 28 de octubre | Tropicaltidbits

Con la retirada del anticiclón, se abre el paso a la entrada de frentes procedentes del Atlántico, que primero pasarán por la Península y luego a Balears. Los mapas de los modelos del tiempo ya indican las primeras lluvias para el domingo, con chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes. No lloverá todos los días siguientes, no serán generalizadas, aunque la mayor probabilidad de precipitaciones se concentra para el lunes y el martes.

Evolución de las lluvias previstas durante la próxima semana | Meteociel

Acumulado de lluvias durante la próxima semana según el modelo europeo | Meteologix

Esta nueva dinámica de tiempo romperá, por tanto, el verano crónico en la que instaba instalado Menorca desde hace semanas. Las previsiones a medio plazo prevén que la inestabilidad continuará en lo que queda de final de mes.