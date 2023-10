En Ciutadella es ya un clásico que en cada cambio de gobierno en el Ayuntamiento salte la polémica sobre si debe sonar o no el himno de España tras la procesión de Sant Antoni del 17 de enero. Cuando gobierna la izquierda la Banda de Música no lo interpreta, y cuando manda la derecha vuelve a sonar el himno de España.

Hace ocho años que la también conocida como Marcha Real Española no se oye en Sant Antoni. La última vez que se interpretó fue en enero de 2015, cuando era alcalde el popular Ramón Sampol. El año siguiente, con el tripartito presidido por Joana Gomila (PSM), se decidió prescindir otra vez del himno, como ya se había hecho durante los anteriores gobiernos de izquierdas en el Ayuntamiento de Ciutadella.

Ahora en Ciutadella gobierna el PP, pero pese al cambio parece que no se volverá a restablecer la interpretación del himno de España en la procesión de Sant Antoni, ya que está en minoría. Y para evitarlo los tres partidos de izquierda (PSOE, PSM y Ciutadella Endavant) han presentado una moción en el pleno de este jueves con un único punto de acuerdo: «Que se continúe sin interpretar el himno español en la celebración de Sant Antoni». Al ser una moción firmada por los tres partidos, que suman 11 de los 21 concejales de la Corporación, previsiblemente saldrá adelante. Y al ser una propuesta de acuerdo aprobada por el pleno es de obligado cumplimiento.

La moción se presenta, justifican las formaciones de izquierdas, a modo preventivo, ya que el equipo de gobierno de Ciutadella no ha manifestado, de momento, que su intención era restablecer la interpretación del himno. Pero teniendo en cuenta los precedentes y la presencia de Vox en la Corporación, que «seguro que lo pedirá», han querido adelantarse y llevara a pleno esta propuesta para que no vuelva a sonar el himno de España por Sant Antoni.

Los partidos de izquierda en su moción aseguran que la interpretación del himno nacional era «un elemento extraño y disonante con el contenido y el motivo de la fiesta de Sant Antoni», que conmemora la conquista catalano-aragonbesa de 1287. «Es evidente que en 1287 España no existía, y que Menorca fue incorporada al Reino de Aragón, no al Reino de España, que no existió hasta unos cuantos siglos más tarde», alegan.

También apuntan que el himno español es una composición del siglo XVIII, que «nada tiene que ver con el contexto ni con la época que representa la fiesta de Sant Antoni». Además, apuntan que su interpretación no tiene razón de ser legal «en este tipo de celebraciones y eventos». En este sentido, recuerdan que su uso está regulado a través de un Real Decreto de 1997, y que «en su artículo tercero limita su uso a actos oficiales en los cuales hay una representación oficial de España, a través de los miembros de la familia real, el presidente del Gobierno o de otros representantes del Estado, y por actos oficiales de carácter militar», y que la fiesta de Sant Antoni de Ciutadella, afirman, «no se encuentra ninguno de estos supuestos», por lo que no tiene sentido su interpretación.