El próximo 2 de noviembre, en apenas diez días, termina la última prórroga concedida por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para que los promotores con ayuda pública aprobada (de la primera subasta balear de renovables Solbal) acrediten el cumplimiento de los tres requisitos que figuran en las bases de la convocatoria para poder cobrar. Estos son que la obra esté completamente acabada, que puedan acreditar que ya están vertiendo energía al sistema y, la última, la más complicada de conseguir, haber obtenido la inscripción definitiva en el llamado registro de instalaciones de producción de energía eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica.

Con la única excepción del parque Royal Son Bou, el que más rápido ha avanzando, ninguno de los nuevos construidos y con subvención aprobada cumplen a día de hoy con esos tres requisitos. Algunos ya pueden acreditar que están vertiendo a la red, como los promotores de Ses Vinyes 1 y 2 (con una ayuda conjunta aprobada de 540.540 euros) y Son Salomó, pero los dos primeros no figuran todavía en ese registro oficial de instalaciones y Son Salomó, a pesar de que en la presentación de su puesta en marcha se dio por seguro que recibiría los 7,2 millones de euros de ayuda, solo figura en el registro de forma «previa». Peor es la situación de los parques Rafal Sun y Tornaltí Sun, terminados hace meses, pero que, incluso contando con la autorización para verter en pruebas, no pueden hacerlo porque Endesa no ha resuelto su conexión a la red. En este caso están en juego 572.000 euros de subvención entre los dos parques. El mismo promotor tiene otro proyecto con ayuda aprobada, Binibeca Sun, que todavía no ha empezado a construirse. Los promotores, además de pedir celeridad en los trámites, imploran al IDAE que siga ampliando plazos o modifique los requisitos. Entienden que está en manos de terceros poder cumplirlos y no lo ven justo.