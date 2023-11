La Fundació Foment del Turisme de Menorca acudirá este año a la World Travel Market (WTM) de Londres, que se celebra entre el 6 y el 8 de noviembre, con el objetivo de «consolidar y superar» la cifra de llegadas de turistas británicos a la Isla, según explicó el presidente del Consell y de su fundación turística, Adolfo Vilafranca, que encabezará la comitiva menorquina. Entre enero y septiembre de este año se ha registrado la llegada de 435.794 visitantes de Reino Unido, lo que supone un aumento del 4,63 por cieno respecto a 2023», pero Vilafranca no lo ve suficiente.

«Los datos demuestran que el mercado inglés se está recuperando después de la pandemia y el brexit, pero todavía no hemos llegado a las cifras de años anteriores». No en vano, en el mismo periodo de 2019 habían llegado 463.064 británicos y un año antes, en 2018, la cifra se elevó hasta los 478.519, casi un diez por ciento más que este año. Los responsables turísticos del Consell quieren que no se frene la recuperación apuntada en 2023.

La participación en la WTM de Londres también servirá para que la fundación turística del Consell trabaje en «avanzar en la conectividad aérea con Londres», que ha quedado tocada tras el abandono de la ruta invernal por parte de Vueling. También se proponen aumentar el turismo cultural y el turismo vinculado a la naturaleza, aprovechando la declaración de la Menorca Talayótica como Patrimonio Mundial y coincidiendo con el 30 aniversario de la Reserva de Biosfera.

La delegación de Menorca ya desembarca este viernes en Londres porque la Fundació Foment del Turisme es la patrocinadora del los Traverse Creator Awards, premios que distinguen a los creadores de contenidos de viaje más importantes del mundo. La gala tendrá lugar esta tarde en el espacio The Hucksters. Ante más de 200 periodistas e influencers, Vilafranca intervendrá para promocionar los atractivos de Menorca y presentar el nuevo vídeo promocional de 2024.