Las obras del nuevo supermercado Aldi de Ciutadella encaran la recta final, ante su inminente apertura. El edificio que la cadena alemana levanta en el polígono industrial ya coge forma, e incluso ya se han instalado las grandes cristaleras del supermercado que revelan que es cuestión de semanas que abra sus puertas.

De momento se desconoce la fecha en que el supermercado Aldi abrirá al público, pero las intenciones de Aldi es que lo haga durante el mes de diciembre y antes de Navidad, por lo que es cuestión de semanas que Ciutadella cuente con un nuevo supermercado.

La cadena alemana está buscando personal para completar su plantilla de Ciutadella, como se constata en algunos anuncios publicados en medios digitales y en redes sociales.

El nuevo supermercado está ubicado en la esquina entre las calles Ferrers e Industrials del polígono industrial de Ciutadella, delante del Mercadona y entre el Día y el Lidl. Las obras empezaron a finales del año pasado.

La apertura del Aldi de Ciutadella llega después de que la cadena alemana abriera su primer supermercado en Menorca el pasado mayo, en Maó, con una superficie de venta de 1.000 metros cuadrados y con una plantilla de 22 trabajadores. Aldi tiene abiertos en estos momentos 13 supermercados en Balears, a los que habrá que añadir pronto el de Ciutadella.

Horarios diferentes con Maó

Aldi es uno de los supermercados de Maó que más horas está abierto. Abre cada día, de lunes a domingo, de las 9 a las 21.30 horas. En Ciutadella no se sabe qué horario hará, pero lo que es seguro es que no será el de Maó, ya que en Ponent no está permitido que las grandes superficies abran los domingos (salvo algunos días puntuales) entre el 30 de octubre y el 15 de marzo.