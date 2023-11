PSOE, PSM y Ciutadella Endavant aprobaron en el pleno de este jueves una moción para reclamar al equipo de gobierno menos «partidismo» en las notas de prensa y las difusiones en redes sociales. Una medida que efectuaban a raíz del comunicado remitido a los medios semanas atrás, donde titulaban «El Ayuntamiento afronta un déficit heredado de 1,5 millones en los servicios básicos de basuras y agua».

La edil del PSM, Maria Jesús Bagur, criticó que lanzaran mensajes para «engañar a la ciudadanía», ya que «las cuentas del Ayuntamiento, después de muchos años de esfuerzo están recuperados de la mala gestión». Es así que se aprobó que el equipo de gobierno reconozca que «las cuentas están saneadas y que no hay problemas económicos».

La alcaldesa, Juana Mari Pons, defendió que «siempre hablamos de déficit tarifario, no de déficit presupuestario, y que por eso habría que recortar inversiones, pero luego los medios escriben lo que quieren». Aún así, apuntó que «debemos ir con cuidado en las redes sociales y no hacer uso partidista, porque no lo haría nunca».

La moción incluía la petición de «una nota de fe de errores a los medios», por parte del equipo de gobierno.