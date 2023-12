La noticia avanzada por 'Menorca - Es Diari' se convirtió este viernes en un nuevo mazazo para el campo menorquín: La Payesa dejará de comprar leche a sus proveedores el próximo 31 de diciembre, tal y como confirmó el gerente de la empresa Explotaciones Pons Marí, S.L., Pere Pons Petrus.

Ocho payeses, que entregan a la quesera tres millones de litros al año, deben buscar ahora una salida para su producción de leche en un breve plazo de tiempo que ya ha empezado a correr. La cantidad que absorbe La Payesa representa el 6 por ciento de la producción total de leche de Menorca, cifrada en torno a los 50 millones de litros por la Asociación Frisona Balear, de los que 29 se fueron el año pasado para producir el queso de la denominación de origen Mahón-Menorca.

Las fincas afectadas ahora tienen que tocar la puerta a las otras tres grandes industrias (Sa Canova, Dalrit o la cooperativa Coinga, ya que Quesería Menorquina compra la leche transformada en cuajada) o valorar si toman medidas más drásticas, como reducir las ganaderías.

Una «decisión empresarial familiar»

La explicación que dio el gerente de La Payesa, Pere Pons Petrus, es que se trata de «una decisión empresarial familiar» y que no implica el cierre del negocio, «la empresa sigue viva», asegura, ya que tiene stock para seguir vendiendo queso durante los próximos 14 o 15 meses (uno de sus productos es el queso añejo), y lo que se detendrá será la fabricación. «Dejaremos pasar unos meses y en ese tiempo pensaremos qué hacer», afirmó, un cambio de rumbo no se descarta, pero aún no está decidido.

La decisión de dejar de comprar leche era algo que la dirección empresarial de La Payesa meditaba hace un tiempo, «tenemos otros negocios», señaló Pons Petrus, sin desvelar cuál será el futuro de la planta. Tampoco achacó el paso que ahora da a ningún problema de tipo económico o de viabilidad, insistió en que para analizar hacia dónde quieren ir lo primero que deben hacer es detener la entrada de leche, aunque consciente de la preocupación que eso causa en el sector ganadero.

Luis Nadal de Olives, presidete de Agrame: «Es una noticia sorprendente y en plena campaña» El presidente de la Asociación de Empresarios de Explotaciones Agrarias (Agrame), Luis Nadal de Olives, consideró ayer que el anuncio de La Payesa «es una noticia sorprendente» que llega «en plena campaña de producción, no se puede parar las vacas, no son máquinas». En opinión de Nadal, si La Payesa cesa en su fabricación y deja de comprar leche «se presenta un problema grave». El presidente de Agrame espera que se clarifique la situación y se puedan estudiar los contratos de la quesera con los ganaderos.

Catalina Pons Seguí, presidenta de Fagme: «Un mes es muy poco tiempo para estas fincas» La comunicación de La Payesa también ha caído como un jarro de agua fría en la Federación Agrícola y Ganadera de Menorca (Fagme). Su presidenta, Catalina Pons Seguí, declaró ayer que «es una sorpresa enorme que afecta a ocho fincas, que ahora necesitan reestructurarse y en solo un mes, es muy poco tiempo, las otras empresas deben querer asumir esa producción de leche». En opinión de la directiva de Fagme, es necesario que existan conversaciones entre los payeses, los propietarios de fincas y la industria.

Margalida Llambias, secretaria de Unió de Pagesos: «Me pongo en su piel ¿qué haces con la leche en el tanque?» La secretaria general de Unió de Pagesos, Margalida Llambias, solo halló ayer un calificativo para el momento que vive el sector, «traumático». «¿Qué haces con la leche en el tanque?, no puedes cerrar el grifo a las vacas», señalaba, todavía estupefacta con la noticia que acababa de conocer. Llambias lamentó la situación, «me pongo en la piel de los ganaderos, con las vacas de septiembre a Navidad pariendo», y por tanto, en punto álgido de producción. La dirigente sindical emplazó a la reunión de la mesa del sector lácteo.