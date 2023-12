El gobierno en minoría del PP en el Consell de Menorca busca a partir de hoy el apoyo del resto de grupos para sacar adelante un proyecto de presupuestos que asciende a 162,5 millones en 2024, la cifra más alta en la historia de la institución, unos veinte millones más que este año. El presidente Adolfo Vilafranca ha defendido la vocación social de las cuentas -uno de cada cinco euros se destinan a este departamento- y la apuesta por las inversiones, que aumentan un 30 por ciento hasta alcanzar los 65 millones de euros.

Este lunes se ha producido el primer contacto entre gobierno y oposición para la presentación de los dos tomos que componen las cuentas y, según el presidente, no ha existido una negociación previa para su elaboración. «Negociaremos a partir de ahora», ha dicho, «me he puesto a disposición de todos los grupos para que nos sentemos en el momento que ellos digan». Si no se llega a un acuerdo para que Vox, PSOE o Més per Menorca voten a favor, Vilafranca ha pedido contar al menos con su abstención. Le basta con que un conseller de la oposición no vote en contra.

DOCUMENTO | Resumen del proyecto de presupuestos del Consell de Menorca en 2024

En caso de no salir adelante, el Consell se verá obligado a prorrogar los presupuestos de 2023. Ello impediría aplicar algunas de las novedades diseñadas por el equipo de gobierno para el próximo año. Estarían el peligro, según ha dicho, medidas como la gratuidad total en las escoletes de 0 a 3 años, la bonificación del bus, la transferencia de tres millones a los ayuntamientos para evitar que suban más las tasas de basura, las inversiones previstas en el ciclo del agua, el refuerzo de los servicios sociales o la ampliación de la plantilla de bomberos, entre otras medidas.

Diez millones para la carretera general

El Departamento de Movilidad ha previsto 10 millones para finalizar las obras de la carretera general entre Maó y Alaior, así como redactar los proyectos que faltan entre Alaior y Ferreries, y encargar el diseño de la futura estación de autobuses de Ciutadella. Preguntado sobre la gratuidad del bus, ha dicho que el presupuesto prevé que el Estado siga pagando su parte, pero que en caso de no ser así, el Consell garantizará que colectivos concretos como jóvenes o jubilados puedan seguir usando el transporte público sin pagar. «Esperemos que el presidente Pedro Sánchez sea sensible y mantenga esta medida», ha dicho Vilafranca.

Desaparecen los vales de consumo

Una de las partidas estrella del presupuesto del gobierno anterior fue la destinada al reparto de vales de consumo para la población. Este capítulo desaparece y, en su lugar, el gobierno del PP propone destinar tres millones de euros a financiar el coste de la recogida selectiva de basuras que iba a recaer sobre los ayuntamientos, con el objetivo de que no tengan que subir aún más las tasas a los ciudadanos.

Tampoco tendrá continuidad el programa de Lloguer Ètic, que será sustituido con una partida de cien mil euros por un programa que fomente el alquiler estable y que combata las reticencias de los propietarios a arrendar sus casas.

Un millón para el campo, con o sin Provilac

El Consell prevé mantener en 2024 una aportación de un millón de euros a los payeses productores de leche para seguir pagando su parte del Plan Provilac. En caso de que el Govern decida suprimir esta línea de ayudas, el gobierno insular afirma que ellos mantendrán este millón para que llegue igualmente a las fincas en forma de otro tipo de ayuda. Se prevén tres millones de los fondos europeos para la puesta en marcha del Hub de Sa Granja y la partida del Contrato Agrario de la Reserva de Biosfera crece hasta los 1,1 millones.

Preguntado sobre la crisis provocada por el cierre de la producción de queso en la fábrica de La Payesa, el presidente Vilafranca se ha puesto a disposición de los afectados que, según ha dicho, contarán con la ayuda de la institución.

6,6 millones para promoción turística

La Fundación Foment del Turisme de Menorca, encargada de la promoción turística de la Isla, recibirá 6,6 millones de la institución el próximo año, con el encargo especial de mejorar la creación de productos turísticos. Saldrán del departamento de Presidencia, al igual que los 925.000 que se transferirán al Institut Menorquí d’Estudis, que ve mejorada su financiación.

Dotar la nueva residencia de Santiago

El Departamento de Bienestar Social se prepara el próximo año para asumir la gestión del nuevo geriátrico de Maó, la residencia que se construye en el cuartel de Santiago. También está prevista la puesta en marcha del centro de Trepucó III, un centro de crisis para víctimas de delitos sexuales, un equipo de intervención domiciliaria para familias con menores en riesgo de exclusión y un servicio de atención a personas con trastornos conductuales. Como inversión, se presupuestan mejoras en la Casa de la Infancia.

Inversiones en el ciclo del agua

El área de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera centrará su esfuerzo inversor en la mejora del ciclo del agua, con obras que ayuden a aprovechar las aguas pluviales, la reutilización del agua depurada o la recolección de aguas residuales en núcleos habitados.

Una oficina técnica para el PTI

El nuevo gobierno del PP mantiene la intención de modificar el Plan Territorial Insular recién aprobado por el tripartito de izquierdas. Lo hará con recursos propios, sin contratar a una consultora externa, al igual que pondrá en marcha una oficina técnica que resuelva las dudas que suscita esta norma urbanística y contribuya a desatascar tareas pendientes como la regularización de los núcleos de ‘hortals’.

Un centro para la Menorca Talayótica

La Agencia Menorca Talayótica dispondrá de una sede propia, tras haber obtenido la declaración de Patrimonio Mundial de la Unesco, fuera del actual edificio del Consell. Es una de las novedades del presupuesto de Cultura y Deportes, que junto a la gratuidad en las escoletes de 0 a 3 años dedica un esfuerzo inversor en la mejora de la pista de atletismo de Maó y en la redacción de un proyecto para que Ciutadella cuente también con este equipamiento público.