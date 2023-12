🔝 Menorca torna a batre rècords de renovables



📊 Ahir, 6/12 per primer cop a una illa de les Balears es generava més energia renovable (50.86%) que no renovable (49,14%)



☀ La fotovoltaica assolia per primer cop els 20MW de potència instantània i cobria el 45% de la demanda pic.twitter.com/5pK8ZmqgBp