En 2018, la Sindicatura de Comptes advirtió sobre las irregularidades del complemento de productividad del Consell, que los trabajadores reciben desde 2008, y que se ha ido prorrogando desde entonces.

Tanto la Sindicatura como el interventor del Consell coinciden en que esta gratificación no puede abonarse como un complemento lineal, ni puede ser una retribución periódica regulada por el mismo régimen que las retribuciones periódicas, fijas y objetivas. Además, señalan que los criterios que se aplican no sirven para retribuir la mayor productividad de los empleados. Por todo ello, indican que no se garantiza el cumplimiento de la legalidad.