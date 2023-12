No es nada definitivo pero puede ser una pista sobre el futuro de los presupuestos del Consell de 2024. El dictamen sobre las cuentas elaboradoras por el actual equipo de gobierno salió adelante favorablemente en la Comisión de Economía celebrada ayer por la mañana gracias el voto de calidad del presidente Adolfo Vilafranca, después de que tanto PSOE como Més per Menorca se posicionaran en contra y Vox optara por la abstención. De repetirse estos votos en el pleno previsto para el jueves los presupuestos de 2024 del Consell saldrían adelante, ya que es suficiente la mayoría simple.

En un contexto de tormenta política en el Parlament por las cuentas del Govern, y con la consellera Maite de Medrano fuera del equipo de gobierno y sin necesidad de guardar disciplina de voto (como ya demostró en el pleno ordinario de noviembre), su abstención es un gesto significativo, a pesar de que vez que la abstención en las comisiones es un posicionamiento habitual de la oposición, aunque luego pueda mutar. El dictamen no es un documento vinculante. De haberse rechazado el pleno se podría haber celebrado igualmente, pero un voto en contra de Vox hubiera dejado muy tocadas las opciones de sacar adelante las cuentas del año que viene.

De momento, el equipo de gobierno desconoce de primera mano qué hará De Medrano en el pleno del jueves. Ayer no dio explicaciones de su voto y este diario intentó sin suerte obtenerlas. El presidente Vilafranca comentó tras la comisión que están abiertos a negociar sobre las iniciativas que Vox quiera realizar en relación a su propuesta, «no hay más remedio, lo necesitamos». La consellera no se ha pronunciado al respecto ni ha presentado enmiendas. Es una incógnita su voto. Vilafranca asegura que no se deja influir por lo que sucede en el Parlament aunque admite que «son de un mismo partido».

Críticas al voto de calidad del presidente

Més y PSOE emitieron este viernes un comunicado conjunto para criticar el uso del voto de calidad del presidente, «no deja de ser una excepción y no podemos permitir que el presidente lo uso durante toda la legislatura» como alternativa al diálogo con estos partidos. Vilafranca respondió que el voto de calidad es un recurso reglado perfectamente válido y que si la votación sale con empate (tres a tres ayer) no hay más remedio que volver a votar y recurrir a él.

Otra variable en esta cuestión reside en lo que puede pasar con las cuentas del Consell si no salen adelante los presupuestos del Govern y se deben prorrogar los de 2023. Así lo advertía ayer desde el PSOE la consellera Susana Mora, «estos presupuestos nacen muertos si no se apruebas las cuentas de la Comunidad Autonómica» puesto que los ingresos previstos por transferencias entre una administración y otra quedarían invalidados. Adolfo Vilafranca prefirió ayer no entrar a valorar la crisis que se ha producido en Mallorca a cuenta de los presupuestos.