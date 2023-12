El 24 de diciembre y el día de fin de año de este 2023 caen en domingo. Son días que muchos menorquines lo celebran en su casa con una cena con la familia o amigos. La gente, en estas fechas clave, suele ser previsora, pero siempre surge algún imprevisto y alguna necesidad de comprar alguna cosa a última hora. Pero siendo domingo, ¿estarán abiertos en Menorca los supermercados? Y la respuesta es, depende del día y depende del municipio.

En Balears se ha armado este miércoles la de San Quintín, cuando el Govern, tras el anuncio de Mercadona de que abrirá sus supermercados de Balears el día de fin de año, ha recordado que el domingo 31 de diciembre no está autorizado para la apertura de las grandes superficies, a no ser que se haya solicitado previamente un cambio de día festivo. Palma no lo ha solicitado y, en cambio, sí que lo han hecho los municipios mallorquines de Marratxí y Llucmajor, lo que ha tensado la relación entre el Govern balear, el Ayuntamiento de Palma, pequeñas patronales y cadenas de supermercados. El Govern recuerda que «abrir un establecimiento comercial en un domingo o un día festivo no autorizado está tipificado como una infracción grave».

¿Y en Menorca?

Vamos por partes. El día 24 de diciembre, Nochebuena, es uno de los 10 domingos o festivos autorizados para la apertura de las superficies comerciales de más de 300 metros cuadrados. Ello quiere decir que ese día tienen permiso para abrir todos los supermercados de Menorca que lo deseen.

En fin de año es diferente. Y aquí ya va por municipios. Maó, Alaior y Es Castell solicitaron en su día ser declarados zonas de gran afluencia turística todo el año, por lo que la legislación le permite abrir cada día. Así que si lo desean podrán abrir sus puertas el día de Nochevieja. El resto de municipios solo tienen la consideración de zona turística entre el 15 de marzo y el 30 de octubre, por lo que durante el resto del año solo pueden abrir los festivos autorizados, y en este caso no está el 31 de diciembre. Ahora bien, Ciutadella es la excepción, ya que cuando se acordó el calendario comercial fue el único ayuntamiento de Menorca que solicitó cambiar la autorización de un día festivo, desechando el 25 de junio (que al final también pudo abrir por ser temporada turística) y cambiarlo por el 31 de diciembre.

En resumen, el 24 de diciembre pueden abrir todas las grandes superficies comerciales de Menorca, pero el 31 de diciembre solo podrán estar disponibles las de Maó, Alaior, Es Castell y Ciutadella. En el resto de municipios (Sant Lluís, Es Mercadal, Ferreries y Es Migjorn) solo podrán abrir los comercios de menos de 300 metros cuadrados.