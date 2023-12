Vanesa Marquès era este viernes una de las mujeres más felices de Menorca. Es una de las afortunadas que se hizo con un décimo de El Gordo vendido en la administración de lotería de la plaza de Es Pins, que ha repartido 19,6 millones con el primer premio de la Lotería de Navidad.

Fue la única ganadora que se acercó durante el mediodía por las oficinas que le han cambiado la vida. Esta limpiadora, de 40 años de edad y natural de Ciutadella, tiene claro en que va a destinar los 400.000 euros (a los que hay que descontar los 72.000 euros que tendrá que pagar en impuestos). «No tengo duda, me compraré una casa, porque justamente ahora me acaban de subir 100 euros al mes el precio de alquiler», confiesa Marquès. Había comprado solo un décimo de este 88.008 «y si lo llego a saber compró más», admite entre bromas. El que no quiso adquirir este número fue su amiga: «Vine a comprarlo con una amiga, ella no lo quiso y prefirió jugar a la Primitiva, he hablado con ella, está contenta por mí, pero se estira de los pelos».

Mientras nos cuenta su historia, a Vanesa no paran de felicitarla. Llega su hija y después una amiga y les explica emocionada que ha ganado El Gordo: «Me voy a comprar una casa», repite. Había hecho una cierta inversión, había gastado unos 300 euros en la Lotería de Navidad, «sabía que me tocaría», afirma, aunque seguro que no se pensaba que sería tanto.