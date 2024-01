Las subvenciones que recibirá Contura Directorship, S.L., la mercantil que explota el exclusivo alojamiento, suman una cifra que queda por debajo de las ayudas que ha logrado el grupo hotelero Set Hotels, S.L. para toda su cadena, 70.585 euros. Entre ambas empresas se llevan casi el 30 por ciento de las ayudas, pero proporcionalmente, por las dimensiones del establecimiento, con solo 34 habitaciones, es el retiro exclusivo de Son Vell el que obtiene una sustanciosa parte de las ayudas públicas para las prácticas sostenibles.

Otros alojamientos de lujo, como los hoteles Casas del Lago y Suites del Lago (cinco estrellas), ambos dentro del resort de Cala en Bosc, en Ciutadella, también tienen ayudas concedidas por un valor total de 38.731 euros, en tres de las cinco líneas de subvención.

Son Vell recibirá el importe máximo, 15.000 euros (el 75 por ciento del coste de la actuación), de las ayudas que convoca y otorga la Agencia Menorca Reserva de Biosfera para tres actuaciones: la regulación de luminarias exteriores, la instalación de una planta de osmosis y la plantación de especies vegetales autóctonas; además le han sido concedidos 11.994 euros para la recuperación y reutilización de agua de rechazo, y 5.927 euros para la monitorización y control de consumos y temperatura. Las actuaciones que ha presentado para optar a las subvenciones reciben algunas de las puntuaciones más altas en la valoración de la Agencia.

Set Hotels S.L. percibe ayudas para actuaciones en distintos hoteles de la cadena; en la línea dedicada a la gestión sostenible de residuos obtiene la ayuda de 15.000 euros para la adquisición de contenedores de reciclaje para sus establecimientos, y otros 15.000 para la compra de una máquina trituradora de residuos de poda. En el Hotel Sant Tomàs instala un sistema de osmosis centralizado y en el Port Ciutadella la cadena aprovechará el agua del lavado de filtros de piscina para el riego (proyecto que recibe cerca de 5.000 euros de la Agencia), renovará la jardinería exterior e integrará contadores en BMS.

La convocatoria de este año preveía cinco líneas de actuación, cada una de ellas dotada con 90.000 euros, lo que suma recursos por valor de 450.000 euros, que se reparten entre los 73 proyectos aprobados. Se subvencionan proyectos sostenibles en iluminación exterior, gestión de residuos, ahorro de agua, zonas verdes y biomasa, y monitorización y control.

La financiación se agotó para 22 proyectos pese a cumplir los requisitos

El Consell recibió este año 138 solicitudes por un importe de 1.923.816 euros, superando de lejos las expectativas, ya que en 2022 hubo 72 solicitudes por un importe de 777.309 euros. Este éxito de la convocatoria ha motivado que algunos proyectos se queden fuera porque la financiación se ha agotado. Han sido un total de 54 las solicitudes que no obtienen ayuda: 11 porque no cumplían las bases, 21 porque no obtuvieron la puntuación mínima, y 22 porque, pese a tener la puntuación exigida, ya no llegaron a tiempo al haberse agotado la cuantía de la subvención. Hay 10 empresas que obtienen ayuda pero minorada por incluir criterios no subvencionables o por estar al límite del importe de la ayuda de la línea en cuestión.