Els estornells són unes de les aus migratòries més habituals en l’estampa hivernal de Menorca. Aquests ocells arriben a l’Illa al voltant del mes d’octubre per passar l’hivern i tornen als aiguamolls d’Europa central cap al mes de febrer. Encara que deixen imatges tan espectaculars com les que acompanyen a aquest text, la realitat és que generen grans molèsties pel renou que fan i, sobretot, la gran brutícia que deixen al seu pas, a més de la mala olor.

Problema greu

Encara que la seva presència acostuma a ser més comú al Prat de Son Bou, també conegut com a albufera de ses Canessies, els qui pateixen les conseqüències de l’activitat d’aquests pardals són els veïns de Sant Tomàs. Els pocs residents que habiten aquesta urbanització des Migjorn Gran durant la temporada baixa es troben abandonats per les institucions públiques davant aquesta gran problemàtica.

Cap a les 17 hores del capvespre, els estornells volen des del Prat de Son Bou fins als pins que s’aixequen a Sant Tomàs, just a la vora de les cases. I allà s’estan fins a les 20 hores aproximadament, deixant els carrers i les cases plenes d’excrements. A més, aquest problema s’ha vist acrescut enguany per l’arribada en massa d’una població de milers i milers d’estornells.

Aquestes aus generen imatges espectaculars. | Gemma Andreu

Des de l’Ajuntament des Migjorn són «conscients» d’aquesta qüestió i el gran malestar que genera entre el veïnat. «Tenen motius per queixar-se», indica el regidor de Medi Ambient, Toni Borràs. És per això que ja estan fent feina en l’aplicació de «possibles mesures de prevenció de cara a la pròxima temporada». De fet, aquesta mateixa setmana ja han contactat amb algunes poblacions de Mallorca que experimenten la mateixa problemàtica amb els estornells. Aquestes estan intentant canviar la situació mitjançant la falconeria. I és que l’ús de falcons ha demostrat ser una tècnica molt útil als aeroports, on funcionen com qualsevol altre dispositiu de seguretat.

Tanmateix, de moment tan sols és «una proposta que s’ha d’estudiar detingudament». A alguns municipis de la península, com Salamanca, van començar a fer ús d’aquest mètode a partir del mes de febrer del 2022 per controlar les plagues de coloms i estornells, precisament.

Sense servei de neteja

Per si fos poca cosa, la problemàtica s’aguditza si no existeix cap servei que es faci càrrec de la neteja dels carrers de la urbanització, més necessària que mai. «En aquests moments, el contracte de l’empresa que s’encarregava de cobrir aquest servei ja s’ha acabat. Estem preparant un nou concurs amb la intenció que abans de la temporada que ve ja estigui operatiu, però ara ens trobam en punt mort», explica amb detall Toni Borràs.

Un dels carrers del nucli residencial de Sant Tomàs, ple d'excrements. | Gemma Andreu

El regidor incideix en el fet que la quantitat d’aus d’aquesta espècie que han arribat enguany a l’Illa és «molt més alta que en els darrers anys», però la veritat és que els propietaris de Sant Tomàs ja van denunciar la mateixa situació el 2018, amb una plaga similar al mes de setembre.