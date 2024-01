La Dirección General de Tráfico cifra en 3.543 los turismos que circulan sin haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Esos coches, con datos cerrados de 2022, estan de alta en la base de datos de Tráfico pero no consta que hayan superado la revisión obligatoria, con el riesgo que eso implica para la seguridad vial; representan un 6,31 por ciento del parque insular de turismos, que suma 56.069 vehículos. No obstante estas cifras no reflejan los problemas que ha atravesado el servicio de ITV en Menorca durante el último año 2023, con demoras importantes a las que se unió una huelga que colapsó las revisiones, una situación que aún hoy se arrastra, por lo que es muy probable que ese número de turismos que se mueven por las carreteras de la isla sin pasar la inspección sea aún mayor.

El número más elevado de turismos con la ITV caducada está en Maó, un total de 1.156, seguido de Ciutadella, con 1.022. El resto se distribuye entre Alaior, con 345; Es Castell, 328; Sant Lluís, 293; Es Mercadal, 234; Ferreries, 122; y Es Migjorn, con 43. En cuanto a las motocicletas sin ITV, son un total de 2.147, la mayor parte en Ciutadella, con 791, y en Maó, con 616. Tráfico contabiliza asimismo otros 2.087 vehículos del resto de categorías, furgonetas y camiones, que no han superado la inspección obligatoria. En total, 7.777 vehículos que circulan de manera ilegal.