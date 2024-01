El PP de Alaior afirma que el aparcamiento de Sa Teulera «nunca se ha cerrado», pese a que el propietario anunció el cierre ante el impago municipal del alquiler y puso un cartel anunciando que no se podia aparcar. El PP considera que el PSOE, Avançam y los medios han montado «un circo mediático» con el único objetivo de «erosionar al equipo de gobierno local».

En un comunicado de prensa de este jueves por la tarde, el PP asegura que este aparcamiento «ha permanecido abierto en todo momento» y que «los usuarios lo han podido utilizar con normalidad». Acusa a la oposición de «provocar la confusión y la incertidumbre entre los vecinos». Y por eso expresa su «total repulsa hacia la conducta verdaderamente lamentable de los dirigentes de izquierdas».

En la nota no se aporta información sobre cómo se resolverá el pago del alquiler por este aparcamiento y el de Es Cos. Los populares explican que «el Ayuntamiento ha adoptado una política de discreción», para «centrar todos sus esfuerzos en hallar vías de entendimiento efectivas, priorizando siempre el interés general». Recuerdan a la oposición que «mientras gobernaron no formalizaron ningún contrato de arrendamiento de los diferentes aparcamientos», por eso afirman que «la izquierda no tiene credibilidad». Se refiere al «caos» que encontró el PP al llegar al gobierno municipal. Pone como ejemplo que «el PSOE tenía a la Policía Local en un edificio de forma totalmemente irregular».

El PP ironiza sobre el cumplimiento de las promesas electorales, cuando quedan tres años y medio de mandato.