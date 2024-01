Después del vertido de pellets en las costas gallegas y del norte de España, y ante la tardanza a la hora de actuar de las administraciones, cientos de personas se han lanzado estos días a los arenales afectados, provistas de guantes, coladores de cocina, escobas, cedazos y demás artilugios improvisados, para retirar las diminutas bolitas de plástico. Se trata de una imagen muy gráfica de lo que ocurre, en gran medida, con la lucha contra los microplásticos que contaminan el medio marino y las costas, y que tal como sucede en Menorca, está en manos de los voluntarios y las entidades ambientales y ecologistas.

Precisamente, para contribuir a la retirada de microplásticos en la Isla, la Alianza Menorca sin Plástico ha construido dos coladores cilíndricos de grandes dimensiones, llamados trommels, y que en este caso se han adaptado especialmente para separar los microplásticos de las playas, convirtiéndose en una muestra del trabajo que realizan este tipo de entidades, ante la inacción y la lentitud de las instituciones para afrontar el grave problema de la contaminación por plásticos en el medio ambiente.

Un sistema pionero

La coordinadora de la entidad menorquina, Marta Pérez, explica que la construcción de las dos máquinas ha sido posible gracias a una ayuda del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que les ha permitido desarrollar diversos proyectos que tenían en cartera. «Decidimos construirlos nosotros mismos porque veíamos que en Menorca no había ninguna herramienta así, y el Servicio de Limpieza de Playas del Consell no puede limpiar los microplásticos que se van acumulando en las playas», lamenta Pérez, quien asegura que se trata de una iniciativa pionera en Balears y en España, porque el modelo lo tuvieron que ir a buscar al Reino Unido.

Desde la entidad dedicada a la protección y preservación del entorno, señalan que el uso de los trommels es sencillo, y permite limpiar la playa sin necesidad de estar continuamente agachado. Además, son de aluminio y se pueden mover fácilmente, y cuentan con coladores y filtros de distintos tamaños. «Dos horas de trabajo con un trommel equivalen a dos días de limpieza de forma más manual», señalan a modo de resumen.

Ahora, la entidad pone las máquinas a disposición de otras organizaciones, escuelas y particulares para que también puedan organizar jornadas de limpieza de microplásticos, y desde que llegaron a la Isla, el pasado mes de septiembre, ya se han realizado seis salidas.

Máxima preocupación

Por todo ello, Marta Pérez no duda en afirmar que «las entidades ambientales están mucho más implicadas en la lucha contra los plásticos que las administraciones», y acusa a la clase política de cobardía ante el «lobby del plástico». «Estamos muy preocupados por este tipo de contaminación, porque es una de las crisis más graves a la que nos enfrentamos como sociedad», concluye.