Una empresa especializada empezó a retirar este martes los dos pinos de grandes dimensiones de Cala Galdana que fueron abatidos por los temporales marítimos y de viento que azotaron la costa sur de la Isla entre finales de octubre y principios de noviembre. Se trata de la primera acción del Ayuntamiento de Ferreries para poner orden en el paseo marítimo de la urbanización, que también quedó gravemente afectado y que será necesario reconstruir.

La desaparición de los dos emblemáticos pinos, que desde hace décadas presidían uno de los arenales más admirados de la Isla, supone un aviso de lo que el cambio climático podría deparar a muchas de las playas de Menorca. En este sentido, el Ayuntamiento ya tiene listo el proyecto básico de restitución de la zona afectada, que ascenderá a 280.897 euros, y que servirá para reforzar el muro de protección del paseo y adaptarlo a la previsible subida del nivel del mar, así como a las condiciones climáticas actuales y futuras.

Los temporales marítimos tumbaron algunos de los pinos de la playa. | Gemma Andreu

Refuerzo del muro

La llegada de las borrascas ‘Ciarán’ y ‘Domingos’ a Menorca provocó la erosión de la playa de Cala Galdana y la pérdida de más de medio metro de altura de arena, lo que dejó la base del muro de contención del paseo al descubierto, causando finalmente su derrumbe.

Ahora, el Ayuntamiento prevé sustituir el anterior muro, de poco más de un metro de altura y treinta centímetros de ancho, por una estructura más alta, de casi 1,9 metros de altura y sesenta centímetros de ancho, que quedará enterrada, sin que se observen cambios en la parte visible. Además, la estructura tendrá forma de T invertida, con lo que se podrá sustentar sobre ella misma, y no quedará a merced de los movimientos de arena. Asimismo, el muro tendrá una ligera inclinación, que permitirá que el rebote del agua no le afecte tanto. «Confiamos que con estos cambios el muro no se desplazará con los temporales», señala el alcalde Pedro Pons.

Aspecto que presenta actualmente el paseo de Cala Galdana. | Gemma Andreu

Desde el Consistorio también apuestan por mantener la escalera de acceso al arenal junto a la torre de salvamento, que resultó muy dañada por los temporales, pero eliminarán la escalera situada en mitad del paseo, porque queda muy expuesta a los vendavales.

Zona gravemente afectada

El coste de reparación del paseo marítimo se financiará inicialmente con fondos propios del Ayuntamiento, aunque con la declaración de zona gravemente afectada, el Consistorio confía en que el Estado asuma el 50 por ciento de la inversión. Además, se buscará financiación de otras administraciones. Se espera poder licitar las obras como tarde a mediados de febrero y que el paseo esté reparado antes del inicio de la temporada.