El PSOE Menorca presentará en el próximo pleno insular, que se celebrará este lunes, diversos puntos de acuerdo para evitar que la prórroga de los presupuestos de la primera institución de la Isla deje en el aire medidas como el aumento del sueldo de los trabajadores del Consell.

El incremento del 2,5 por ciento de los sueldos de los empleados públicos es una medida acordada por el Gobierno y los sindicatos CCOO y UGT, que se deberá aplicar a todos los funcionarios del país. Aunque el Ejecutivo no incluyó la medida en el decreto-ley de medidas económicas aprobado el pasado 27 de diciembre, y se tendrá que concretar mediante la aprobación de los presupuestos del Estado para el 2024, se prevé que la subida se aplique con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024.

«No se podrá aplicar»

Por este motivo, desde el PSOE advirtieron este viernes en rueda de prensa que si se prorroga el presupuesto del Consell y no se hace nada para evitarlo, no se podrá aplicar la subida a los trabajadores de la casa, porque el presupuesto de 2023 no lo contempla.

En este sentido, la socialista Bàrbara Torrent afirmó que «sería injusto que los trabajadores del Consell sean los únicos de todo el Estado que no perciban este aumento», e instó al equipo de gobierno de Adolfo Vilafranca a realizar los pasos necesarios para que esto no suceda.

Bienestar de la primera infancia

Los socialistas también anunciaron que presentarán diversos puntos de acuerdo en el pleno para garantizar que la falta de presupuesto no comprometa la gratuidad de la etapa educativa de 0 a 3 años o las inversiones para garantizar el confort térmico en las escuelas infantiles.

Estas propuestas se añadirán a la petición que presentará Més per Menorca encaminada a asegurar que las ayudas nominativas a las entidades deportivas, culturales y sociales de la Isla se puedan seguir tramitando a pesar del bloqueo de las cuentas. «No podemos permitir que por tener los presupuestos prorrogados en el Consell existan medidas fundamentales que queden paradas», enfatizó Torrent.