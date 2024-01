Al inicio de cada sesión plenaria, tanto de los ayuntamientos como del Consell, se aprueban las actas del pleno anterior. Normalmente, se hacen por asentimiento, con lo que ni siquiera se necesita realizar una votación. Así, por norma general no suele haber ningún problema, más allà de que alguna vez se haya podido hacer alguna corrección. No obstante, parece que a partir de ahora se someterán a votación todas las actas plenarias del Consell, ya que la consellera de Vox, Maite de Medrano, que hasta hace dos meses formaba parte del equipo de gobierno como socio del PP, ha anunciado que no va a aprobar las actas.

Este mismo lunes ya se han sometido a votación dos actas, y una de ellas, la correspondiente al pleno del pasado 18 de diciembre, ha contado con el voto en contra de Vox. El motivo esgrimido por De Medrano es que se han traducido al catalán las propuestas de acuerdo presentadas por Vox en castellano. «No lo vemos aprobar, ni lo vamos a consentir, salvo que la ley lo ampare», aseguraba la consellera de Vox, para anunciar que a partir de ahora «no vamos a aprobar el acta mientras ocurra lo mismo».