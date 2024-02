«Está siendo un día intenso pero va muy bien, estoy ilusionada con esta nueva etapa y espero completar y finalizar aquí mi vida laboral», afirma la farmacéutica Alicia Quesada Rodríguez, titular de la nueva farmacia abierta en Es Castell, que este jueves vivió su jornada inaugural. Situada en la calle Fontanilles número 47, a la entrada de la localidad, es la tercera botica del municipio y llega después de una larga espera de años, ya que, como explica la farmacéutica, el concurso se convocó en 2015 y no se resolvió hasta mayo de 2023. Después vinieron meses de preparativos, «tuvimos que buscar un local, adaptarlo y solicitar muchos permisos», hasta que por fin ha abierto las puertas, sumando el establecimiento de farmacia número 41 en Menorca, que no había registrado ninguna nueva apertura desde 2009.

Alicia Quesada es natural de Granada pero lleva 29 años viviendo en Menorca y tenía claro que «quería seguir aquí, si no me hubiesen dado Es Castell no habría cogido otra oficina fuera de la isla», señaló.

En 2015 superó el concurso de méritos para adjudicación de oficinas de farmacia de Balears y desde el inicio su interés estuvo únicamente dirigido hacia la oficina de Es Castell. Licenciada en Farmacia, trabajó en los ámbitos de la educación y la sanidad antes de establecerse en Menorca, donde trabajó como adjunta de farmacia en otro establecimiento de Maó durante 27 años, antes de poder ser titular de su propia oficina. Su farmacia estará enfocada en proporcionar un trato cercano y agradable, prestar un adecuado servicio a la comunidad y contribuir a la promoción del estado de salud del municipio, señala en una nota en la que comunica su nueva andadura.