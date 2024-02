La última dimisión, a finales de enero, del vicepresidente del Club Nàutic Ciutadella, Antoni Ponsetí, ha llevado a la junta directiva de la entidad a convocar elecciones anticipadas justo en el ecuador del mandato. La decisión se tomó anoche, los comicios serán en marzo y el actual presidente, Gonçal Moll, no se presentará a la reelección.

El propio Moll ha explicado hoy al Diari Menorca que la directiva ha optado por unas nuevas elecciones, aunque era posible relevar a los dimisionarios mediante asamblea. Pero «ya estoy cansado», admite el aún presidente de la entidad, quien no se presentará. «Llevo seis años en el club, cuatro de vicepresidente y dos de presidente y he trabajado mucho. Ya está bien, creo que debe entrar gente nueva».

No esconde Moll que las críticas constantes de «un pequeño grupo» lo han llevado hasta el hartazgo. «En dos años que llevamos en la directiva, hemos tocado todos los puntos del club que se podían reformar y que no iban como debía. Se ha hecho todo y yo ya no hago falta», añade. Entre estos «puntos» que menciona Moll hay «vicios» en el funcionamiento del club, adquiridos con el tiempo, que se han subsanado, lo que ha generado el descontento de estos socios.

En estos dos años de la aún vigente junta directiva, se ha logrado la rehabilitación de la sede social de la entidad, se ha renovado la imagen corporativa y se ha avanzado en las listas de esperas para los amarres, entre otras cuestiones, como la celebración del centenario del Club Nàutic Ciutadella.