Josep Juaneda optará al cargo de coordinador general de Més per Menorca, en el III Congreso de la formación que se celebrará este sábado en Es Mercadal. El actual conseller insular ha decidido dar un paso al frente para encabezar la nueva ejecutiva, relevando en el cargo a Miquel Àngel Maria, que da un paso al lado para permitir la renovación de los órganos directivos del partido.

Miquel Àngel Maria tiene claro que es un buen momento para dar paso a savia nueva, pues «tenemos gente muy capacitada y con experiencia en las instituciones». Este es el caso de Josep Juaneda, quien afirma que «mantengo intacto mi compromiso de cuando empecé como concejal en el Ayuntamiento de Ciutadella».

Juaneda quiere encabezar un grupo que represente la «renovación» del partido, actualizando además las líneas ideológicas y estratégicas de Més, de cara a las elecciones de 2027.

«Debe haber un grupo de personas nuevas que representen la renovación», un proceso que, de hecho, «ya empezó con las candidaturas para las elecciones», cuando aparecieron nuevos rostros. «Es el momento de liderar el partido para los próximos cuatro años», además, incorporando «nuevas sensibilidades, porque la política debe servir para humanizar» y que «en 2027 tengamos un proyecto político y social» con el que convencer al electorado.

En la cita del sábado se elegirá la nueva ejecutiva, pero también se trazarán las líneas «ideológicas y estratégicas» para los próximos años. «Incorporaremos ponencias sobre diversificación económica, el derecho de acceso a la vivienda o la preservación del entorno», que ya estaba entre sus directrices, pero que incorporará nuevos aspectos a tener en cuenta.

Un paso al lado

Sobre su renuncia a repetir en el cargo, el todavía coordinador general de Més per Menorca, Miquel Àngel Maria, cree que «sería triste querer apartarme y que no hubiera nadie más o hacerlo sin saber cómo irán las cosas luego». Pero no es el caso. «Me voy con la tranquilidad de que el partido queda en buenas manos», incluso, asegura que «a pesar de los resultados electorales, Més se encuentra en el mejor momento de su historia», sobre todo en lo que se refiere «cuanto a potencial, con gente capaz de asumir responsabilidades». Hasta el punto que la formación menorquinista se encuentra «en un momento ilusionante, con unas ponencias en las que ha habido una participación muy positiva, con encuentros en los pueblos, donde hay ganas, ilusión y empuje».

Recuerda Miquel Àngel Maria que en las pasadas elecciones «fuimos el primer partido que presentó sus listas, los demás tuvieron dificultades», y eso es debido a la «cohesión interna y al potencial» que hay en sus filas. «Dicen que la acción de gobierno debilita, pero solo por 28 votos no pudimos revalidar la mayoría de izquierdas en el Consell». Por eso, a pesar de todo, «fueron unos buenos resultados electorales» y podemos decir que «Més no es un refugio electoral de una minoría, sino una opción consolidada que representa un espacio político concreto en Menorca».

«En ocho años, solo hemos perdido el 3 por ciento de los votos, no es nada», concluye Maria, quien insiste en el «potencial» que exhibirá la nueva ejecutiva, a la cual el exconseller insular de Cultura «daré no solo mi apoyo, sino toda mi colaboración» cuando lo precisen.

En el Congreso del sábado pueden aparecer más candidatos, ya sea para el cargo de coordinador general, o para acompañar al nuevo líder del partido como miembro de la ejecutiva.