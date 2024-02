La convocatoria de elecciones en el Club Nàutic Ciutadella está motivando, por ahora, la creación de dos candidaturas, encabezadas por Juan Miguel Llompart y Borja Moll. Ambos están en pleno proceso de elaboración de listas, tarea que no está resultando sencilla.

Las elecciones anticipadas anunciadas a principios de febrero por parte de la directiva actual, liderada por Gonçal Moll, ha animado a varios grupos a presentarse como alternativa para devolver la tranquilidad a la entidad, donde los últimos meses se produjeron diversas dimisiones. Es así que, por un lado Borja Moll y, por otro, Juan Miguel Llompart, están intentando configurar sus equipos.

Pese a los esfuerzos, a día de hoy, las candidaturas no están confirmadas plenamente, especialmente por lo que cuesta encontrar personas que dispongan de tiempo para formar parte de una directiva, cargos que, no hay que olvidar, no son retribuidos.

Por otro lado, uno de los mayores retos es, seguramente, dar cumplimiento a la normativa actual respecto a la paridad, que obliga a contar con al menos un 40 por ciento de mujeres en la directiva. Esta es una dificultad añadida, teniendo en cuenta que, como apuntan, el 90 por ciento de los socios del Nàutic Ciutadella son hombres. Aún así, las conversaciones avanzan día a día y, como apuntan algunas fuentes, ambos candidatos estarían cerca de completar los listados con los que poder participar en este proceso electoral.

Fecha límite

Tal como fijó la junta saliente, el calendario electoral fija los comicios para el 5 de abril. El plazo para presentar candidaturas no expira hasta el 1 de abril, por lo que los candidatos tienen todavía margen para continuar trabajando en la configuración de sus equipos.

Tras cerrarse el plazo, el día 2 (18.30 horas), la comisión electoral proclamará las candidaturas que efectivamente se hayan inscrito. Está previsto que las votaciones se lleven a cabo el día 5, aunque será una vez concluya la última asamblea general extraordinaria de la directiva de Gonçal Moll. Este acto, que será a las 18.30 horas, en primera convocatoria, y a las 19.30 horas, en segunda, servirá para nombrar a los socios que formarán la mesa electoral.