La consellera de Vox, Maite de Medrano, rompe su silencio. El reciente nombramiento como coordinador del partido en Menorca de Santiago Barber, su número 2 en la candidatura al Consell, y del exdirector insular Ricardo Galí al que ella cesó, como vicecoordinador, la ha hecho estallar.

Este sábado desembarca en Maó parte del Comité Ejeuctivo Provincial (CEP), con la diputada y presidenta Patricia de las Heras al frente, para ratificar los nombramientos y «rematar la jugada» en su contra, pero avisa: «No lo van a conseguir».

De Medrano dice ser víctima de un ‘mobbing’ interno, una «campaña de difamación» que, asegura, se inició ya antes de las elecciones y que se ha prolongado hasta ahora, ocho meses después, cuando es «los dos únicos cargos electos de Vox en Menorca», el que ocupa en el Consell y el de concejala en Ciutadella.

Este sábado, anuncia, no acudirá a la reunión convocada en la sede del partido porque, dice, esta «parte del CEP está actuando sin el respaldo de la ejecutiva nacional», que tampoco ha dado por buenos los nuevos cargos orgánicos (Santiago Barber y Ricardo Galí) a quienes se ha confiado la refundación de Vox.

Ambos nombramientos, cuenta, persiguen el fin de forzar su renuncia como consellera a favor de Barber, el nuevo coordinador, quien ocupó el segundo lugar en la candidatura. Pero De Medrano avanza que no dará su brazo a torcer. «Soy y seguiré siendo de Vox», a cuya dirección nacional ahora apela para que frene los nombramientos.

Maite de Medrano, en la sala de entrevistas de «Es Diari». | Gemma Andreu

«Yo soy Vox»

Quienes orquestan en su contra «han sido denunciados ante el comité de garantías», que aún espera que se pronuncie. Semanas atrás ya pidió sin éxito al vicepresidente de Vox en Balears, Fulgencio Coll, que evitara el doble nombramiento. «Me pidieron apoyo incondicional, pero yo no puedo respaldar aquello que sé que daña a Vox en Menorca. Es un suicidio. Si esto se consagra, será la perdición del partido».

La consellera, que aún conserva la condición de coordinadora de Vox en Ciutadella, mete en el mismo saco a las hermanas De Vicente y al que fuera candidato al Senado, Alejandro Llabrés, quien ha puesto en marcha un chat interno alternativo.

Los dos nuevos responsables, Santiago Barber y Ricardo Galí, se dieron de baja del partido en octubre y se han vuelto a afiliar esta semana, al haber sido propuestos por la dirección regional. También ha asomado de nuevo la número 2 de la candidatura al Ayuntamiento de Ciutadella, Purificación García, quien, tras permanecer largos meses fuera de la Isla y sin ninguna actividad conocida en Vox, «volvió a aparecer en el chat» conjunto que se comparte con los cargos y militantes más activos. Un canal en el que, dice, «la presidenta Patricia de las Heras me puso también a los pies de los caballos».

Para ella, es altamente «significativo» que «algunos cargos con poder en Baleares y que consiguen engañar a la dirección nacional, hayan pedido que se me expulse, cuando nadie le pidió el acta a Xisco Cardona cuando se salió del grupo parlamentario».

«Estoy atónita y preocupada», resume la consellera, quien dice que «volví a la Isla con la idea de reencontrarme con la Menorca de 2023 y me he encontrado con Chicago años 30. Manzanas podridas en un cesto lleno de gente sana y altruista». Por eso, pide «perdón a los menorquines y a nuestros votantes, a los que tenemos, con razón, atónitos, perplejos y escandalizados. Perdón de todo corazón por este espectáculo, por desvanecer su ilusión. No se lo merecen. No nos lo merecemos».