La compraventa de La Payesa, ahora Formatges La Payesa Menorca, se ha fraguado tras dos meses de «duras negociaciones», explicó ayer el empresario y presidente de la asociación de hoteleros menorquines, Sebastià Triay, quien en su grupo apuesta fuertemente por el producto de proximidad. En los diez establecimientos de la compañía Sagitario el consumo de alimentos con origen local es del 45 por ciento, cuando el Govern exige que sea un mínimo del 3 por ciento de la oferta gastronómica de los hoteles. Asegura que es este vínculo con la tierra de Menorca el que le ha llevado a cerrar la operación.

Dar salida a las toneladas de queso que elaborará la fábrica «es un proyecto de gran envergadura y tienes que tener mucho interés y amor por el campo», afirma el nuevo presidente de Formatges La Payesa Menorca, porque más allá de lo que pueda absorber su cadena hotelera, esta nueva etapa requerirá importantes esfuerzos de comercialización.

Triay Fayas asegura que lo que le ha movido a esta inversión «es más el romanticismo que el negocio, me sabe mal que una fábrica con más de 75 años de solera y antigüedad se pierda, a medida que te haces mayor piensas más con el corazón», reflexiona el empresario, quien no obstante subraya que, a sus 72 años, «mientras tenga salud seguiré luchando, me encuentro con muchas ganas e ilusión». Triay no descarta volver a comprar la leche de las fincas que vendían anteriormente a La Payesa –y que en diciembre pasado se quedaron sin cliente en plena campaña de producción–, cuando finalicen su acuerdo con Sa Cooperativa.

Su grupo empresarial cuenta con la sociedad Biniatzem, Productes de la Terra para la maduración y venta de queso artesano y el despiece de carnes y elaboración de embutidos; estos días está adaptando una nave del polígono de Ciutadella, con 804 metros cuadrados, equipada con cámaras de maduración de queso artesano, junto con una sala de despiece de carnes y elaboración de embutidos para su venta al sector hotelero y de restauración.

Son Marc es uno de los llocs del grupo especializado en elaborar queso con leche pasteurizada de vaca y queso de barra para sandwich. Por otro lado, en el negocio inmobiliario, la compañía se dedica desde hace años a la construcción de vivienda, en este momento tiene promociones en Ferreries, y Ciutadella.