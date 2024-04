«La necesidad agudiza el ingenio», confiesa el psicólogo catalán Nicolás Keudell, quien de repente vio en los juegos de rol, un modo de trabajar las emociones con sus dos hijos, uno, con trastorno del espectro autista de grado 1, y el otro, de grado 3. «Buscaba recursos para hacer entrenos emocionales y encontré esta fórmula», de la que ha venido a hablar este fin de semana a Ciutadella. Ha sido en el «Stear Worlds» que ha organizado la asociación TEA Menorca, con el objetivo de empatizar y concienciar a la sociedad sobre esta afección neurológica y de desarrollo.

Su charla era sobre técnicas narrativas en la docencia y aprendizaje de habilidades sociales. ¿Cómo se aplica en casos de TEA?

-Sobre todo he trabajado con el colectivo de afectación de TEA de grado dos. Básicamente, utilizo los juegos como entrenamiento social. Un juego de rol no es más que una obra teatral, pero con un punto de improvisación. Tienes un escenario y unos personajes. Cada uno tiene unos intereses y unas emociones, que han de diseñar el director de juego y los jugadores. Es un personaje que ellos se inventan y, en la partida, se van encontrando por el camino y reaccionan de una manera y expresan unas emociones.

¿Y ahí es donde incide?

-Trabajo cómo reaccionan ante estas emociones. Por ejemplo, buscando un refugio, entran en una casa, donde un hombre les dice «¡salid de aquí ahora mismo!». Una persona sin TEA, solo con el tono de voz ya entenderá que lo están echando, pero una persona con TEA quizá no interpreta el tono, o entiende otro mensaje. De este modo, primero se trata de reconocer las emociones y, después, de saber gestionarlas.

¿Es compleja la gestión de las emociones?

-Les cuesta mucho gestionar las emociones, las sensaciones. Les cuesta interpretar, identificar y reaccionar con una respuesta adecuada. Son los puntos que trabajamos en las partidas, haciendo pausas, preguntándoles qué creen que ha querido decir el personaje, o si les parece que la camarera está triste, cuando la ven llorando en un rincón. Si ven que lo está, pueden acercarse para hablar con ella, y tiene que gestionar esa situación.

¿Cómo son esas partidas?

-Las he hecho en persona, pero son on line, porque tengo clientes de varias partes de España y reúno a cinco cada vez. Se trata de experimentar y dirigir, en un entorno seguro, diferentes reacciones emocionales, identificarlas y responder de forma adecuada. Es un teatro interactivo, con una parte de análisis.

¿Una persona con TEA es más sensible?

-Todos somos sensibles, cuando nos equivocamos, o con distintas situaciones. Pero las personas TEA tienen una sensibilidad diferente, más potenciada en un sentido, o expresándose diferente. Muchas veces ocurre que la persona TEA quiere expresar algo, pero, emocionalmente, no lo sabe reconocer, y lo expresa de un modo que no es tradicional. Aparte está la sensibilidad a los ruidos y a otras cosas. Centrándonos en lo emocional, son personas muy sentidas en la mayoría de los casos, y lo expresan de un modo distinto.

¿Hay una mejoría después de estas sesiones de rol?

-Por las reacciones que me llegan, sí. Como mínimo, con las experiencias on line, los padres están muy satisfechos y las valoraciones que he podido hacer con los niños son buenas. Espero continuar, porque es un camino muy nuevo, con un aprendizaje constante, en cada partida aprendes algo. En España es nuevo, en el mundo anglohablante, hacer terapia o trabajo educativo narrativo es más normal.

¿Lo adapta según la edad?

-Sobre todo a la edad y al momento evolutivo en que están. Puede tener 11 años, pero emocionalmente ser un niño de 5 en algunos aspectos. Tienes que adaptarte y formarte mucho.

¿Y entrevista previa con la familia?

-Sí, primero hago una exploración, una anámnesis con la familia y, a partir de ahí, me hago una idea del niño y de cómo encajaría en el juego y con los otros jugadores. Hago una entrevista con cada uno y construimos su personaje.