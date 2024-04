Las injerencias a las que alude la agrupación local de Per Balears en Sant Lluís como motivo para romper el pacto con el PP, tendrían que ver con la gestión del área de la Policía Local y la acción por parte de la alcaldesa del PP, Loles Tronch. Es un área delegada al concejal de Per Balears, Jorge de Diego, pero la alcaldesa recuerda que la última responsable del cuerpo policial «soy yo», ya que el resto de miembros del gobierno municipal ejercen sus competencias por delegación de Alcaldía. En el fondo del encontronazo político subyace un conflicto laboral.

Hace un mes el sindicato CCOO daba a conocer el malestar de los policías locales de Sant Lluís con los cambios en los turnos y criticaba que la alcaldesa no había querido reunirse con sus delegados. La intervención de Tronch en este asunto, que pertenece al área delegada a Per Balears, habría detonado la crisis.

Amago de romper el pacto

Y es que el grupo local de Per Balears en Sant Lluís comunicó ayer por la mañana la ruptura del pacto con el PP en el gobierno municipal, una postura que al poco tiempo fue desmentida tanto por el concejal Jorge de Diego como por la junta gestora del partido en Balears y su presidenta, Francisca Ribas. También el presidente del PP de Sant Lluís, Alberto Herrán, aseguró en una nota de prensa que «el Ayuntamiento y el equipo de gobierno siguen trabajando y funcionando con total normalidad».

Por su parte, el coordinador en Menorca de XBalears, José Cantallops, declaró que la situación deriva de una «falta de diálogo interno» entre el equipo local y el concejal Jorge de Diego. Este tiene delegadas las áreas de Recursos Humanos, Comercio y Movilidad, que incluyen Policía Local, Polígono, Participación Ciudadana y Transparencia.

En una carta dirigida a los votantes de Per Balears en Sant Lluís, la agrupación local afirma que se ha decidido la «disolución del pacto» y la «fiscalización» del gobierno desde la oposición debido a «la injerencia de la alcaldesa en una de las áreas de gestión del concejal de Per Balears», extremo que la primer edil, Loles Tronch, desmintió.

En la práctica nada cambia en el equilibrio municipal de Sant Lluís, donde el PP gobierna gracias al apoyo de Per Balears, ya que el concejal Jorge de Diego manifestó que «el acuerdo de gobierno goza de buena salud», sin embargo se ha destapado una crisis interna en el partido, apenas un año y dos meses después de que esta formación regionalista se implantara en Menorca.

El coordinador insular de la fuerza política, José Cantallops, recordó ayer que su estructura orgánica aún no se ha creado, que está en proceso la convocatoria de una asamblea de afiliados para elegir su dirección y que, en este momento, la última palabra la tiene la junta gestora balear, que en un comunicado emitido el viernes –antes de que trascendiera el enfrentamiento entre De Diego y la agrupación–, dejó «sin efecto» el anuncio de ruptura del pacto en Sant Lluís, el único municipio menorquín con representación de Per Balears.

Sin validez

En su escrito a los votantes, la junta del equipo local de XBalears explica que el «repetido incumplimiento» del pacto por parte del PP les llevó a convocar una junta extraordinaria urgente, en la que se decidió de forma unánime disolver el acuerdo de gobierno y pasar a la oposición. Afirman que ese dictamen fue elevado a los órganos internos y «avalado por el presidente insular». Sin embargo ayer José Cantallops, coordinador y tesorero en la isla a la espera de la asamblea constituyente, señaló que «por el momento el único órganos oficial del partido es la junta gestora», ya que todavía no se ha elegido la estructura orgánica de Per Balears en Menorca; ni siquiera está formalmente constituida una junta local en Sant Lluís, explicó. «Todo se ha debido a una falta de diálogo interno, entre el grupo y el concejal», añadió, «pero el gobierno de Sant Lluís sigue igual, no damos por buena esta ruptura».

La presidenta de la junta gestora balear, Francisca Ramis, señala en un comunicado que «no hemos recibido acta de la reunión por parte del equipo local implicado» y que «no disponemos de información que confirme que el equipo local de Sant Lluís se haya establecido de acuerdo con nuestros reglamentos, ni que la reunión en la que se tomó esa decisión (la ruptura con el PP) contara con el quorum necesario».