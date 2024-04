Mercedes Rubió Boada, hija del mecenas y patrona de la Fundació que creó su padre, históricamente enfrentada al resto de patronos en desacuerdo con su modo de proceder, se muestra crítica con esta operación de compra de las antiguas propiedades de Catisa.

En un escrito dirigido a este diario, muestra sus dudas por la ordenación urbanística de los inmuebles que pretende adquirir la Fundació, y porque tienen la cubierta de amianto, señala. Por estos motivos no entiende «en qué puede beneficiar a una Fundació tener un inmueble de estas características, pero dudo que el interés del Patronato en su compara sea en beneficio de la Isla y de los menorquines».

Mercedes Rubió lamenta que, debido a su avanzada edad y a la pérdida de movilidad, no pueda asistir a las reuniones del patronato desde junio de 2022 porque no puede viajar a la Isla. Ha solicitado asistir telemáticamente a cada reunión desde el año pasado, «pero ni siquiera han contestado a mi petición». Lo más grave, sin embargo, añade, «es que tampoco me hacen llegar las actas y no tengo ninguna información de lo que deciden aunque me pueda afectar».

Recuerda, respecto a la finca de Mongofra, que su padre quería que fuera para los menorquines y su familia, «y me entero por la prensa de que hay demandas cruzadas entre la Fundació, que quiere echar al arrendatario, sabe dios con qué interés, y el arrendatario, por supuestos incumplimientos de la Fundació».

Considera Rubió Boada que «todo este oscuro comportamiento, ya denunciado por el Govern en su día, contribuye a la descapitalización y desprestigio de la Fundació».