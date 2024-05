Enguany, els cavallers que vulguin participar en les festes de Sant Joan, en el moment d'inscriure's hauran de tenir una assegurança de responsabilitat civil o, en tot cas, una declaració responsable que el responsabilitzarà davant de qualsevol accident que pugui succeir a la via pública. Des de l'Ajuntament de Ciutadella, la recomanació és optar per l'assegurança civil.

Així es va acordar anit, en la darrera Junta Municipal de Sant Joan, celebrada a les Cases Consistorials, i en la qual van prendre part l'alcaldessa, Juana Mari Pons; la regidora de seguretat, Raquel Pericás; el regidor de Festes, Miquel Fullana; representants de l'oposició, Mª Jesús Bagur, Sandra Moll, Carla Gener i Maite de Medrano; el cap de Policia, Diego Pastrana; Carlos de Salort, representant del caixer senyor; Toni Bosch, representant dels caixers pagesos i Josep Olives, en nom de sa capellana i el representant dels voluntaris, Tòfol Moll.

Més recorregut a Ses Voltes

Una altra de les qüestions que es va acordar és que a, Ses Voltes i per agilitzar més l'acte, els cavalls augmentaran el recorregut per tal de no quedar-se aturats a la plaça Nova. Així, la qualcada arribarà fins a la plaça de Ses Palmeres, girarà pel carrer de Sant Joan Bosco i tornarà pel de Curniola. A més, els cavalls faran Ses Corregudes de sa Plaça de dos en dos.

Pel Dia des Be, es recupera la figura del macer municipal, que acompanyarà el fabioler i seguirà el recorregut establert. A més, tant per aquesta jornada com per als dies 23 i 24, les xarxes socials de l'Ajuntament informaran de les rutes de les visites del be i dels replecs de la qualcada.