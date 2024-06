El GOB Menorca ha divulgado hoy el manifiesto que se leyó el pasado sábado en la Plaça Biosfera de Maó, lugar de encuentro de la protesta que reunió a un millar de personas contra la masificación turística. Advierten, además, que este ha sido solo el punto de partida: «Habrá más».

En estas líneas se argumentan los motivos de la reivindicación y se rechaza que su mensaje vaya en contra del turismo. «Si la ciudadanía se llena de argumentos y se organiza podremos mantener el pulso contra los intereses que solo ven Menorca como un espacio de economía extractiva», señalan.

Manifest llegit a la concentració del 8 de juny davant el Consell de Menorca

Bones tardes. Bon vespre, bona gent.

Avui som aquí en cos i ànima. En cos, per fer visible la preocupació que fa temps que venim acumulant davant el camí que està agafant Menorca i que ens desvia de la ruta diferenciada que sempre havia tingut sa nostra illa.

Però també som aquí en ànima, per deixar clar que no ens quedarem de braços creuats si les institucions es mostren incapaces de reaccionar davant els problemes creixents que vivim, o si, com han fet aquests darrers dies, prenen decisions que signifiquen més desprotecció davant uns mercats que no entenen ni de límits ni de ètica.

Menorca s’ha posat de moda. S’ha posat molt de moda. I sabeu quines coses són les que es valoren més de Menorca? Idò les mateixes coses que sempre es mostren a les fires i a les promocions turístiques. En aquests mostradors exhibeixen la Menorca conservada. Les platges verges, els amples paisatges sense construccions, el Camí de Cavalls, la declaració de Menorca con a Reserva de Biosfera.

Si, amics i amigues. Els que promouen de manera interrompuda la massificació que tan està afectant Menorca, no mostren mai les urbanitzacions, ni els hotels de Son Bou, ni les grans rotondes de les carreteres, ni l’aigua salmenca que ja surt a molts de pous. Mostren allò que hem sabut conservar aquells i aquelles que tantes vegades han sortit a defensar aquest territori que estimam.

Per això, resulta molt xocant que, des de determinats àmbits, sempre ens vulguin qualificar d’anti turístics, quan precisament som la gent que ha sabut veure sempre el valor diferenciat de la conservació del paratges, de la cultura i de la identitat menorquina.

Veient com la major part de la indústria turística es basa en mostrar aquests valors, ens hem de demanar si aquells que ens acusen d’anar en contra de l’economia, no els convendria tal vegada fer qualque curset bàsic d’economia.

Sabeu que Balears ha triplicat el nombre de turistes però hem baixat espectacularment de renda per càpita? Si, mentre rebem cada any més turistes i patim tots els inconvenients de la massificació, mos feim cada vegada més pobres. En trenta anys, hem passat de ser la primera o la segona comunitat autònoma en renda per càpita a ser la nombre 12 . Amb tres vegades més turistes. Certament, els presumptes experts que ens diuen que no hi entenem d’economia s’ho hauran de fer mirar, perquè han perdut la credibilitat.

I també ens hem de demanar si aquells que ens acusen de ser anti turisme no s’haurien de reciclar una mica precisament en matèria turística. Perquè això que estem fent avui, aquesta demostració ciutadana de protesta contra la massificació, torna a ser una ajuda per al turisme ben estès.

Per a noltros, el turisme de qualitat no és el que té més doblers a la butxaca ni és aquell que va amb un braçalet de tot inclòs. El turisme de qualitat és aquell que estima les característiques pròpies de l’illa, que respecta els àmbits on vivim habitualment els residents. És aquell que no intenta especular amb un territori que tant ha costat conservar. És aquell que repeteix visitant l’illa perquè s’ha enamorat d’així com és aquest indret.

I la massificació, escolti bé Sr. President del Consell Insular i senyors prohoms del món turístic, la massificació fa fugir aquest turisme de qualitat. Per això els demanam, des d’aquesta plaça plena de gent, que siguin molt professionals amb les seves decisions, que aparquin d’una vegada els prejudicis i els falsos estereotips, i que ens ajudin a frenar la massificació.

Menorca, efectivament, ha fet molt per conservar el litoral i l’interior, el paisatge i els valors naturals. Però ara estem en un moment que qui comença a estar en seriós perill és el menorquí, la població resident. És la gent que viu aquí tot l’any i sap que a l’estiu no pot anar a la majoria de platges. Són les persones que veuen com molts dels preus es posen a l’alçada d’aquest malentès turisme que acaba convertint bars, restaurants i comerços dels pobles en una oferta elitista o sense substància, i rodejada d’etiquetes buides de realitat.

Els que estan en perill són els joves que han sortit de l’illa per a formar-se i que després no poden tornar perquè aquí no es generen gairebé professions qualificades. Uns joves que, en cas que tenguin la sort de poder tornar, es troben després amb uns preus de l’habitatge absolutament inabastables. Que per emancipar-se de la família han de compartir pis, con quan eren estudiants. Com volen que ens creguem que això és el camí del benestar?

La campanya que emmarca aquesta mobilització l’hem anomenada Via Menorca. Perquè creim que és imprescindible tornar a trobar un camí diferenciat, que aporti una vida digna als habitants de l’illa i que ens ajudi a mantenir allò que volem conservar. És una campanya que no és només de protesta, sinó que inclou una llista de propostes que, de manera sumada, podrien ajudar a reorientar el rumb equivocat que hem agafat de fa un temps.

La mobilització que s’ha convocat avui no és la primera cosa que es fa en relació a la insostenibilitat de la massificació turística i les seves conseqüències. En 2021, el GOB ja va editar uns vídeos que mostraven preocupants indicadors de saturació de platges, de congestió nàutica i d’excessiu consum d’aigua. En 2022 es van fer diferents actes reivindicatius en la campanya La Menorca Insostenible, que va convocar gent a indrets que pateixen els efectes de la sobreexplotació.

L’any passat es va iniciar el cicle Menorca a la Deriva, que va permetre obrir debats i recollir les propostes que han nodrit l’actual iniciativa.

Però enguany era necessari augmentar l’altaveu, perquè el Govern Balear i el Consell Insular han vingut anunciant diverses mesures que agreugen la situació.

Hem de recordar que fins fa pocs dies aquestes institucions venien comunicant que eliminarien la moratòria turística. Fins fa pocs dies, deien que era urgent eliminar-la i, atenció, deien que era especialment urgent fer-ho a Menorca.

Això voldria dir poder continuar concedint més places turístiques perquè pugui venir encara més gent. Sembla que les protestes ciutadanes de Canàries, Eivissa i Mallorca han fet canviar el discurs al Govern. Ara diuen que no alçaran la moratòria turística, però acaben d’aprovar un decret llei que serveix per desprotegir les illes davant els mercats sense escrúpols.

Molts pocs dies després que la Presidenta del Govern reconeixia públicament el problema de la massificació, es publicava un Decret Llei, tramitat per via d’urgència i sense debat parlamentari, que diu que el problema de saturació a les platges s’aclareix fent més aparcaments en sòl rústic. De veritat això és una urgència?

Un Decret Llei que considera urgent modificar la Llei de Menorca Reserva de Biosfera per rebaixar els mecanismes de defensa i participació ciutadana que s’hi preveien. Això és tan urgent que no es pot ni debatre al parlament?

Que considera urgent eliminar l’acord establert amb tots els agents socials, econòmics i polítics de Menorca, perquè la nostra illa dugui a terme el procés de descarbonització. A què obeeix una maniobra així?

Que considera urgent eliminar la Comissió de Medi Ambient per convertir-la en un òrgan unipersonal, en un càrrec de confiança. I tenen el coratge de dir que ho fan per evitar pressions polítiques en les decisions.

Mentrestant, a Menorca, el president del Consell Insular creu que és una bona idea obrir també el lloguer turístic al sòl rústic. I no vol limitar el nombre de vehicles a l’estiu, quan Menorca ja té la potestat de fer-ho. Quants vehicles més necessita, quants estudis més pensa encomanar abans de prendre decisions? No veu que tot això forma part del mateix problema?

Per totes aquestes coses i unes quantes més som aquí avui, en cos i ànima com dèiem. Avui hem convertit per un dia la Plaça Biosfera en Cala Biosfereta. Per demostrar que noltros també podem massificar si mos organitzam com a ciutadania. Per deixar clar que no ens rendim. Per fer saber que sabem combinar reivindicació i humor. Perquè no hi hagi dubtes que hi serem de manera permanent.

Dedicarem temps i energia a combatre la massificació turística, a recuperar el dret a l’habitatge, a impulsar un ús racional de l’aigua, a promoure la diversificació econòmica de l’illa.

Moltes gràcies a tota la gent que ha col·laborat de manera entusiasta en fer possible aquesta concentració. Si tothom posa de la seva part, aconseguirem coses significatives. Cala Biosfereta s’ha omplert avui d’esperança per una Menorca millor.

Mos tornarem a trobar. Gràcies.