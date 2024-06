L’activitat és frenètica aquest diumenge als tres molls del dic de Son Blanc, on desembarcaran més de 4.000 persones, que se sumen a les prop de 6.000 que van arribar dissabte. Entre aquestes, una gran quantitat de joves, que venen disposats a viure intensament les festes de Sant Joan. Entre les arribades per mar i per aire, Menorca registrarà un increment poblacional de més de 25.000 persones aquests dies.

Així ho explicaven, ben alegres, alguns dels estudiants just posar peus a terra a Menorca. «Venim a veure què ens trobam i a gaudir després del final de curs, ens ho mereixem», considerava Aina Parruca, una jove de Palma que arribava amb un grup d’amigues.

Una gran part del passatge que arribava era d’una franja d’edat entre la vintena i els 17 anys, com n’Emma Bernat. Una alcudienca que, amb les amigues, s’ha informat un poc sobre Sant Joan, per internet i les xarxes socials una vegada obtingut el permís dels pares per venir. «Estan d’acord, però ens diuen que tinguem respecte cap als menorquins i la festa», admetia.

Per a uns, el viatge és un premi, per a altres, és la darrera festa «per desconnectar un poc, abans de començar feina a l’estiu». Ho deia na Naomi Cercos, de Manacor, que repeteix per segon any a Sant Joan. «Ho vaig gaudir molt i ara venc amb unes amigues», explica, encara que «No en sé molt de la història de la festa, però és molt polit».

Allotjaments amb llicència?

Una de les grans incògnites que hi ha per Sant Joan és on s’allotja tanta quantitat de gent, aquests dos o tres dies. I hi ha de tot. N’hi ha, com en Tomeu Salvà, que han trobat casa «per Airbnb, a Cala en Blanes» i que venen amb la il·lusió de viure «els Jocs des Pla, els caragols, intentant respectar al màxim la festa».

Altres exposen que «molts anam a uns apartaments», en un complex al Passeig de Sant Nicolau. I n’hi ha que dormiran en apartaments i hotels de Sa Caleta o de la zona urbana de Ciutadella, per exemple. Sempre intentant estar el més a prop possible del poble.

Anouk Antoni Galmés: «Em fa il·lusió viure els Jocs des Pla» Som de Vilafranca de Bonany, tenc 18 anys i venc per primer cop. Esper viure la festa i conèixer gent. Venc per descobrir com són les festes, sé que són un parell de dies amb cavalls. Em fa il·lusió viure els Jocs des Pla, és el que tenc més vist per televisió. Estarem en un hotel al costat del port.

Aina Parruca: «Sobretot venim per viure una experiència» Som de Palma i venc amb un grup d’amigues, de 18 anys. És el primer Sant Joan, volem passar-ho molt bé. A noltros no ens han explicat res sobre Sant Joan, hem cercat un poc d’informació, però sobretot venim a viure una nova experiència. Ens allotjarem en uns apartaments, a Ciutadella.

Martina Vidal: «Dos policies tutors ens han explicat els perills» Som de Pollença, tenc 17 anys. Sé que hi haurà molta gent, vull gaudir de la festa i viure noves experiències. A l’institut van venir dos policies tutors a fer-nos una xerrada, sobre els perills i la festa. Està molt bé, així venim més preparats i amb unes recomanacions. Estarem en uns apartaments, molta gent estarà allà.

Margalida Serra: «S’ha de venir amb una edat i amb el cap condret» Venc de Sa Pobla, tenc 20 anys, és el meu primer any. Venc per veure com són les festes, estaré a casa d’uns amics, que és com realment toca viure-les. S’ha d’anar amb molt de seny, els pares sempre em diuen que tengui molta precaució. Has de venir amb una edat que el teu cap estigui condret.