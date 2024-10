Tanto el Ayuntamiento de Alaior como la Conselleria de Agricultura del Govern, desprenden optimismo de cara a la celebración de la Fira del Camp, con el tradicional concurso morfológico de vaca frisona. «Hay buenas perspectivas, ya habrá vacuna» para la lengua azul y confían que se desarrolle con normalidad.

Así lo valoraba este lunes el alcalde de Alaior, José Luis Benejam, tras la reunión mantenida con el conseller balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet. Estuvieron presentas la primera teniente de alcalde, Maria Antònia Pons, y la edil de Ferias y Mercados, Eva Petrus.

Los representantes municipales se reunieron con Simonet para coordinar la feria, que tendrá lugar el fin de semana del 15 y 16 de marzo. «Aún hay que superar algunas fases» de la enfermedad declarada en Menorca y Mallorca, «pero pensamos que por aquellas fechas, todo irá mejor», respecto a la incidencia de la lengua azul.

«Los focos están muy controlados, parece que está en vías para que no se extienda más», añadió Benejam, quien confía que quede en nada el anuncio inicial que se lanzó desde Palma, de que no se celebrarían eventos con ganado por el virus. «Era normal que se prohibieran las ferias y todavía no se puede asegurar, pero va por buen camino», tranquilizó de nuevo el alcalde.