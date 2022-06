Tot i la massificació d'aquests dies, Ciutadella tanca les festes de Sant Joan postpandèmia amb un balanç positiu pel que fa a incidències sanitàries, ja que el total va ser un 10 % inferior a les darreres celebrades, les de 2019. Açò, tot i el greu accident que van sofrir dues persones a l'assaig dels Jocs des Pla del dia de Sant Joan al matí, quan un cavall fa envestir una dona de 39 anys. Tant el cavaller com la dona estan ingressats a la UCI, el primer a la Juaneda; i la segona, a Son Espases, a Mallorca.

Durant els dos dies, la Creu Roja ha efectuat 135 assistències sanitàries, 69 el dia 23 i 66 el dia 24. La major part han estat ferides (36 casos), contusions (20) i traumatismes (20). Nou, per altra banda foren per intoxicacions etíliques. De totes elles, 15 van derivar en trasllats a centres hospitalaris, 11 el dia 23 i quatre el dia de Sant Joan.

Pel que fa als Jocs des Pla, un dels moments de més massificació de les festes, on el passat vespre es van comptabilitzar fins a un màxim de 25.000 persones, el total d'assistències que va fer la Creu Roja va ser de 51, de les quals només quatre van necessitar un trasllat al centre de salut del Canal Salat. La major part van ser per ferides de diversa consideració: set traumatismes, set per malestar general, sis per contusions, quatre per marejos, una per hemorràgia, una altra picadura, una per intoxicació etílica, i altres per fractures i cremades. Durant els Jocs, es van desplegar uns 300 efectius, entre sanitaris i policials.

Aquesta passada matinada, ja al caragol de Santa Clara el total d'assistències ha estat de 13. El servei d'emergències del 061 també ha atès a 17 persones durant la matinada, 11 d'elles per intoxicacions etíliques.

En una roda de premsa aquest dissabte al migdia, la batlessa, Joana Gomila ha fet un bon balanç de les festes, tot i l'accident greu del dia de Sant Joan al matí. Ha destacat la importància del treball de prevenció i conscienciació per evitar accidents: «El fet de prevenir és més important que reaccionar i, per açò, pensam que la feina de prevenció és bàsica. Després de dos anys, trobam que ha valgut la pena preparar-la bé. Esteim molt satisfets».

El subinspector de la Policia Local, Lluís Sánchez, ha manifestat la seva satisfacció, tant pel desenvolupament de les festes com per la disposició de recursos per desplegar el Pla Director. «Agraïm la plena disposició de l’ajuntament, que no ha escatimat en recursos humans. Gràcies a açò hem complert amb el pla director al 100%. I si tenim en compte els aforaments que hi ha hagut, tot ha anat molt bé».

El regidor de Seguretat Ciutadana, Sergio Servera, ha agraït, també la presència de les forces i cossos de l’Administració de l’Estat, que enguany han augmentat el nombre d’efectius destinats a les festes. «Això ens demostra que hem de treballar en aquesta línia i que no ens podem relaxar de cara als anys venidors».