«La vida me ha cambiado a lo bestia», admite Nerea Pérez de las Heras, la periodista y comunicadora que el pasado verano sufrió la amputación de una pierna, por debajo de la rodilla, a consecuencia de un accidente náutico en Menorca. Ella, junto con el actor Dani Rovira, fueron los invitados en el programa «No sé de qué me hablas», que conduce Mercedes Milá en RTVE, para precisamente hablar de superación, de cómo sobreponerse a golpes inesperados de la vida, aprender y seguir adelante.

Allí recordó lo difícil que es asumir que ahora le toca ser ayudada, en su caso no solo por su pareja y familia sino también, y eso lo destacó especialmente, por su red de amigas.

«Hay mucha propaganda alrededor de la pareja y la familia y muy poca sobre las redes de amigas y la responsabilidad que hay que tener sobre las amigas, su salud física y mental en el día a día», explicó. En su caso fue Inés Hernand, copresentadora junto a Mercedes Milá y que realiza junto a Nerea Pérez de las Heras el podcast «Saldremos mejores», la amiga que «se puso a gestionar, a ayudarme con papeles, buscar la baja, subir y bajar silla de ruedas, llevarme por toda la radio, evitarme cualquier conversación incómoda, abrazarme, solucionarme problemas, buscarme negocios...», enumeró, mientras su compañera se emocionaba y no podía contener las lágrimas. Y es que lo vivido durante sus vacaciones en Menorca fue duro y traumático. «No me gusta revivirlo, fue un accidente, una putada, con la hélice de un barco, estaba con mi chica que me sacó del agua y me sigue sacando, de manera metafórica, todos los días». Fue muy consciente de la gravedad de lo ocurrido desde el primer momento, ella misma se hizo un torniquete y se ató la pierna malherida con varias toallas, y ahí fue, cuenta, cuando se dijo «espabila hermana y salva la vida». Noticias relacionadas Cala en Turqueta no tenía lancha de rescate el día que Nerea Pérez sufrió el accidente Más noticias relacionadas Ese nivel de conciencia le ayudó a asimilar la amputación y el cambio de vida. Aún así admite que estaba acostumbrada a hablar de la interdependencia y de la importancia de los servicios y la sanidad públicos, de la red de amigos pero «todo ese discurso lo llevaba por delante porque yo era la cuidadora, cuidaba a mis padres los dos dependientes, muy mayores, de un tiempo a esta parte soy yo la cuidada y eso es jodidísimo, muy complicado». Pérez de las Heras también introdujo el tema laboral, ya que muchas personas no se pueden permitir parar. «Yo tuve que volver a trabajar bastante rápido porque soy autónoma, los ‘fisios’, taxis y psicólogos me los estoy pagando yo», contó en el programa. El apunte Presentó la gala de los Premios Ondas con muletas, un gesto que fue alabado Con un vestido dorado, un zapato merceditas en el pie izquierdo, un espectacular tocado en el pelo en forma de flor y «a la pata coja», apoyándose en muletas, como ella misma cuenta en sus redes sociales, Nerea Pérez de las Heras presentó la gala de los Premios Ondas 2023 celebrada en el Teatre del Liceu de Barcelona. Su gesto no pasó inadvertido para muchas personas que, como ella y por distintas circunstancias, han sufrido la amputación de alguno de sus miembros. «Fue guay poder ayudar a la gente que te ve en la tele», comentó en el programa de RTVE, ya que la periodista recibió escritos de felicitación de personas amputadas. Ella salió sin prótesis porque usarla es un proceso, dijo, y no siempre puede ponérsela, así que se plantó en el escenario con sus muletas. Antes de perder parte de la pierna se sometió a cuatro cirugías en Son Espases para intentar salvarla.