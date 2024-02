«Maó es una ciudad segura», fue el mensaje de tranquilidad que este martes quiso transmitir el alcalde, Héctor Pons, tras la comisión de coordinación policial celebrada en el Ayuntamiento y en la que se valoró la oleada de robos sufridos por comercios la semana pasada.

Pons aseguró que «ha ocurrido un hecho puntual». «Aquí no existe una estructura de crimen organizado, una red de delincuencia, que pueda dar a entender que esto se vaya a repetir próximamente», afirmó. El alcalde entiende la expectación y la preocupación generadas porque «estamos acostumbrados a que aquí no pasa nada», pero garantizó que en estos momentos «la situación está controlada, hay una persona que está en prisión provisional, las personas están identificadas y hemos visto que en los últimos días ya no se han vuelto a producir robos».

Héctor Pons destacó la buena respuesta por parte de la Policía Nacional y la Policía Local, «se han coordinado, en dos días se ha detenido a la persona, fue puesta en libertad por el juez, reincidió y de nuevo fue detenida inmediatamente. Debemos estar tranquilos por la policía que tenemos, se ha producido una situación excepcional y ha habido una respuesta excepcional», dijo, «tenemos que seguir esa labor de coordinación».

El primer edil anunció que continuará la campaña de Comercio Seguro de la Policía Nacional, dentro de la cual próximamente se realizarán reuniones con hoteles y comercios. «Estaba preparado y se continuará», afirmó. Pons no opinó sobre la puesta en libertad de delincuentes reincidentes, «no puedo valorar las decisiones judiciales», dijo.

Y ante las quejas de los comerciantes por la falta de iluminación declaró que el alumbrado del centro de la ciudad «es nuevo, de hace un año y medio o dos, en las calles donde se han producido robos hay luz». No obstante, incidió en que el Ayuntamiento sigue con el plan de renovación del alumbrado público, presupuestado en 1,5 millones de euros y «con el que se quieren cambiar 1.300 puntos de luz, nuestro compromiso es claro».