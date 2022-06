El Diumenge des Be, la comitiva realitzarà un total de 116 visites, dues de les quals seran tocs de dol. Una xifra que esdevé la més elevada, almenys, des de 2016, i per tant promet ser una jornada ben intensa, especialment per als protagonistes, que recorreran els carrers del centre antic de Ciutadella.

Diumenge, a les 9 del matí, el primer toc de fabiol que encetarà les esperades festes de Sant Joan suposaran l’inici d’un llarg recorregut. La Junta de Caixers, juntament amb el fabioler i s’homo des be, amb l’anyell de Déu a les espatlles, realitzaran fins a 114 visites i dos tocs de dol al llarg de tot el dia. Comparant el nombre de visites amb els anys precedents s’observa que enguany hi ha hagut un lleuger increment. En les darreres festes que es van celebrar, el 2019, la comitiva va fer 108 visites, tres d’elles tocs de dol; i l’any anterior, el 2018, van visitar 102 domicilis i es va honrar dos desapareguts. Abans, el 2017 es va superar també el centenar de visites, concretament 101, i es va dedicar un toc de dol, i l’any abans havien estat 104 i 5, respectivament. Sonades de respecte El primer toc de dol que es farà serà en record de Carlos de Olivar Despujol, que va morir a Madrid, el 13 de febrer de l’any passat. Membre de la família de ca n’Olivar de davant l’Església, era l’únic dels germans Olivar Despujol (José María, Luis, Manuel i Simón) que no havia presidit les festes de Sant Joan com a caixer senyor. És així que el 2011, la Junta de Caixers Senyors el designà com a titular per al bienni 2012-2013, encara que foren els seus nebots, Luis de Olivar O’Neil i Simón de Olivar Vivó, els que el van representar dalt cavall. En aquest cas, el toc de dol es farà al mateix casat senyorial de la plaça de la Catedral. Per altra banda, el segon toc de dol serà en honor a Margarita Fedelich Moll, tia de Joan Bosch Fedelich, l’amo de Son Olives. El fabioler li dedicarà la sonada a les portes del nombre 17, del carrer de Sant Jaume.