Els residents al Centre Sociosanitari de Santa Rita de Ciutadella van rebre diumenge la visita de la junta de caixers de Sant Joan i s’homo des be a la parròquia de Sant Antoni Maria Claret.

El rector d’aquesta parròquia i caixer capellà, Antoni Fullana, va promoure i organitzà la visita amb la col·laboració dels membres del consell parroquial i de nombrosos voluntaris que van participar en el trasllat dels 35 interns i la preparació de la bereneta que es va servir a continuació.

El caixer capellà i rector de la parròquia saluda els interns.

Es van viure moments molt intensos i emotius, en tenir aquestes persones majors l’oportunitat d’escoltar el so del tambor i el fabiol, a càrrec del fabioler, Sebastià Salort; i l’oportunitat de saludar i aplaudir als caixers de Sant Joan i s’homo des be. L’interior de l’església va ser preparat i adequat per rebre aquesta visita santjoanera, a la qual també hi van acudir altres persones grans d’aquesta parròquia i així van poder veure s’homo des be.