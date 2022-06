Fins a 100 tones d’arena s’escamparan, entre ahir i avui, pels carrers del centre de Ciutadella, per tal d’evitar llenegades dels cavalls. Enguany se’n posarà als mateixos punts que altres anys, amb la novetat del carrer de Santa Clara, davant de Can Simó, d’on surt el caixer senyor, Borja Saura.

La brigada municipal va iniciar ahir les feines per escampar l’arena. Aquesta és una tasca que tradicionalment es feia el matí del dissabte de Sant Joan, però com recordava ahir des de l’Ajuntament la regidora de Festes, Gràcia Mercadal, ja fa uns anys que s’ha hagut d’avançar una part al dia anterior, perquè cada vegada són més els punts que es cobreixen de sorra.

Així, ahir ja es va dipositar arena en llocs com el convent de Santa Clara, tant dins com a l’entrada. També davant la casa De Olivar, de davant l’església hi ha ja una bona capa, per cobrir l’empedrat, no gaire amic dels cavalls; i igualment ja n’hi ha a la plaça Federico Pareja, o al carrer de Sant Cristòfol.

Avui quedaran per omplir d’arena indrets com Ses Voltes, o el carrer Major des Born, per on la colcada accedirà a l’antiga plaça d’armes de Ciutadella, i on, a les 18 hores, està previst que el caixer senyor faci la seva entrada al galop al Caragol des Born per iniciar el jaleo. Aquesta tasca de la brigada municipal és fonamental per garantir al màxim la seguretat de cavalls, cavallers i de tothom en general.