La Banda de Música de Maó, amb la direcció de Miquel Llario, va oferir aquest divendres un espectacular concert amb un programa format per sis bandes sonores de pel·lícules que va tenir lloc a la plaça de la Conquesta. El concert «Una nit de cinema» va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Maó i l’Associació Musical de Maó.

La formació musical dirigida per Miquel Llario, en aquesta ocasió formada per uns 65 músics, va recrear una autèntica nit de cinema amb la interpretació d’un atractiu programa format per les següents composicions: «James Bond 007», de Monty Norman i John Barry, amb els arranjaments de Johan de Meij; «West side story», de Leonard Bernstein, amb arranjaments de Naohiro Iwai;«The Godfather saga», de Francis Ford Copoola i Nino Rota, i arranjaments de Marcel Peeters; «Jurassic Park», de John Willims; «The phantom of the opera», d’Andrew Lloyd Webber, amb arranjaments de Johan de Meij; i «At worlds end» de la pel·lícula «Pirates of the Caribbean», de Hans Zimmer, amb els arranjaments d’Erik Rozendom.

Trajectòria

Des d’octubre de 2009, Miquel Llario és el director musical de la Banda de Música de Maó, creada l’any anterior amb la direcció musical de Tolo Mercadal, a partir de l’assignatura de banda de l’Escola Municipal de Música, a més de la implantació a l’escola dels instruments que conformen una agrupació musical.

Llario es mostra satisfet de l’evolució que la formació musical ha anat fent des de la seva creació fa catorze anys, amb la presència d’un nombrós grup de músics, tot i que destaca el problema de l’abandonament dels alumnes que cursen estudis fora de l’Illa. «Després de tants anys la banda ja està consolidada, amb la incorporació de nous joves, però el gran problema que tenim és que altres se’n van a estudiar fora de Menorca i posteriorment no tornen tots a la banda. Així i tot, s’ha de dir que de moment tenim una bona pedrera de músics», assegura.

La trajectòria musical dels darrers dos anys de la Banda de Maó s’ha vist afectada, com la resta de formacions de l’Illa, per la pandèmia de la covid-19, amb el confinament del primer any i la gradual celebració de concerts sempre limitats per les restriccions sanitàries. Una situació que enguany es deixa enrere amb l’organització de nou de diferents concerts, com el d’ahir sobre les bandes sonores o el d’avui també a Maó amb motiu de la celebració de la festivitat del Carme.

La recuperació de les festes patronals en els diferents pobles de l’Illa, representarà per a l’agrupació musical que dirigeix Llario la participació en diferents actes festius de Llucmaçanes, Sant Climent i Maó, com el pregó, els jaleos i en el cas de Maó també actuen el dilluns de la festa al port de Maó. Per altra banda, també actuaran el 4 de setembre conjuntament amb el grup mallorquí Cap Pela en un concert organitzat per Autoritat Portuària.